Буде наступальна війна, – Данілов зробив прогноз на 2023 рік
Джерело:Олексій Данілов
Олексій Данілов розповів, як змінювалось ставлення світової спільноти до російсько-української війни і як це впливало на постачання озброєння і техніки. За його словами, наші партнери чітко побачили, що у 2023 році в Україні буде наступальна війна.
Якщо раніше світ сприймав українських воїнів, як партизанів і давав їм відповідну зброю, то зараз він чітко розуміє, що Україна боротиметься до Перемоги. Нарешті країни зголосилися постачати нам таку зброю, яка потрібна саме для наступальної війни.
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У 2023 році буде наступальна війна
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги:
- Січень 2022 року. Партизанська війна: NLAW, Stinger, Javelin.
- Червень 2022 року. Оборонна-контрнаступальна війна: HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.
2023 рік. Наступальна війна: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного,
– сказав Данілов.
Він також уточнив, що четвертим етапом буде "війна справедливості та відплати". А постскриптум згадав про ракетну і дронову програму України.
Прогнози щодо розвитку війни у 2023 році
- Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що вже в березні 2023 року у російських загарбників будуть явні проблеми з запасами звичайних боєприпасів, зокрема артилерійських. За словами Буданова, запаси боєприпасів в окупантів скоротяться до 30%. Тоді кількість застосованих боєприпасів ворогом за добу впаде до 10 – 15 тисяч.
- Він також заявив, що з часом Україна отримає паритетність в озброєнні з Росією. Адже ми без усіляких санкцій виготовлятимемо нові боєприпаси, нам допомагатимуть партнери постачаннями. А Росія може розраховувати лише на свій залишок та власні виробничі потужності. За виключенням деяких країн, які можуть допомогти росіянам зі зброєю, як от Іран.
- Крім цього, Буданов вважає, що у 2023 році в Україні закінчиться війна. Він запевнив, що хороших новин варто чекати у другій половині 2023 року або ближче до його кінця, а у своїх прогнозах він опирається на вже запущені процеси, які у майбутньому дадуть результат. Начальник ГУР наголосив, що перемогою для України буде вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року, але на цьому всі процеси не завершаться. Але про які процеси мовиться він не уточнив.