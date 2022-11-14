Чи зможуть росіяни воювати взимку: у британській розвідці розповіли

З настанням зими та похолоданням російській армії буде дуже непросто вести бойові дії на території нашої держави. У цьому, зокрема, переконані у розвідці Великої Британії.

Зимова пора не є сприятливим часом для ведення бойових дій, оскільки військовослужбовцям потрібна належна амуніція, що здатна зберігати тепло. Окупантам буде дуже нелегко утримувати захоплені території найближчим часом, а тим паче вести наступальні дії.

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Що стане найбільшим випробуванням для путінських вояків

За словами міністерства оборони Британії, найбільше на боєздатність ворожих військових вплине зміна світлового дня, низька температура та погода. Рішення російського командування дуже залежатиме від цих чинників.

Світловий день скоротиться до менш ніж 9 годин на добу, порівняно з 15 – 16 у розпал літа. Це призведе до меншої кількості наступальних дій та більш статичних оборонних ліній. Здатність нічного бачення є дорогоцінним ресурсом, що ще більше посилює небажання воювати вночі,

– написали розвідники.

Середня найвища температура на лінії фронту знизиться з 13 градусів за Цельсієм до нуля у грудні – лютому. Російські військовослужбовці, які не мають належної зимової форми, будуть страждати від ран, спричинених морозами. Окрім того, час "золотої години", протягом якого потрібно врятувати важкопораненого солдата, скорочується приблизно вдвічі. Це значно збільшує ризик втрат.

Що таке "золота година" У військовій медицині є ключове поняття "золота година" для надання допомоги пораненим на полі бою. Тобто, якщо протягом першої години після поранення буде надана повноцінна медична допомога, це врятує життя 90% постраждалих солдатів.

Джерело: У військовій медицині є ключове поняття "золота година" для надання допомоги пораненим на полі бою. Тобто, якщо протягом першої години після поранення буде надана повноцінна медична допомога, це врятує життя 90% постраждалих солдатів.Джерело: НОВА.net

Поразки росіян та актуальна інформація про втрати ворога

Зима ще не настала, однак путінські вояки зазнають щодня поразок та втрат на полі бою. Речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк оцінила кількість "двохсотих" загарбників, які такими стали під час втечі з правого берега Херсонщини. За її словами, ворожі війська тікали з регіону якнайшвидше, тому що боялися Збройних Сил.

Станом на 14 листопада захисники ліквідували 81 370 ворогів. Лише за добу наші бійці відправили на Концерт до Кобзона 510 загарбників. Про це свідчать актуальні дані Генштабу ЗСУ.

Варте уваги – огляд карти бойових дій станом на 14 листопада: дивіться відео