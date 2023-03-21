Час настав, – політолог про можливу розмову Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна

За даними The Wall Street journal, після візиту до Москви глава КНР Сі Цзіньпін поговорить із Президентом України Володимиром Зеленським. Та розмова таки може відбутися, адже час для спілкування вже настав.

Так в коментарі 24 Каналу заявив політолог Андрій Вігірінський. Він зауважив, що факт появи так званого китайського "мирного плану" показує те, що, "як мінімум, протокол треба дограти до кінця".

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"Час для такого спілкування настав. Ти озвучив позицію по "плану", але ти не можеш цей "план" намагатися реалізувати чи імітувати навіть реалізацію, не комунікуючи з лідерами обох сторін, які беруть участь у війні", – сказав він.

Які можуть бути офіційні пресрелізи розмови

Політолог зазначив, що про можливий діалог Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського, найімовірніше, можна буде дізнатися з офіційних пресрелізів. Мовляв, китайський пресреліз буде "надзвичайно бідний", а український буде "трохи менш бідний за китайський". Він вважає, що тези в них будуть схожі.

"Що Китай усвідомлює проблеми України, які пов’язані з територіальною цілісністю, і він ніколи не ставив під сумнів принципи міжнародного права. Китай закликає сторони припинити вогонь і сісти за стіл переговорів". Все,

– заявив Вігірінський.

Він упевнений, що українська сторона буде пояснювати умови, за яких можливі переговори з країною-агресоркою.

"Буде пояснювати, що стіл переговорів, безперечно, незворотній, але в умовах, які стосуються репарацій, обміну військовополоненими, виведення військ, деокупації всієї окупованої території, зокрема, автономної республіки Крим", – розказав політолог.

За його словами, зміст так званого "мирного плану" Китаю можна відкинути в сторону, адже є офіційний документ для публічного обговорення і сенсу обговорювати це телефоном немає.

Якою може бути розмова глави КНР та президента України: дивіться відео

Що могли обговорювати Владімір Путін та Сі Цзіньпін

Він припускає, якщо Владімір Путін та Сі Цзіньпін обговорювали питання, яке стосується можливих сценаріїв завершення війни, то очевидно, що вони обговорювали те, що потім в публічній площині з’являється з часом від журналістів.

"Про те, скажімо, який формат можливий для лінії розмежування, яка офіційно може бути як один з етапів припинення війни. Скажімо, які миротворчі сили можуть перебувати на лінії розмежування", – розказав Андрій Вігірінський.

На його думку, це може стосуватися й того, як з призми міжнародного права чи внутрішніх правил надалі можна легітимізувати результати завершення використання озброєнь чи припинення вогню.

"Якщо такі речі обговорювалися з Путіним, то Сі якраз представить ту компромісну позицію, на яку Путін таки готовий піти, щоб війну цю завершити", – заявив політолог.

Вігірінський упевнений, що тут є питання блоковості. Мовляв, чи готовий російський диктатор прийняти та усвідомити участь України в НАТО чи ні, чи є "червона лінія".

Треба знайти базис

"Питання фінансування й репарацій, можливо, також буде обговорюватися. Треба знайти базис для початку переговорів. Він не може знайтися одразу по всьому спектру питань", – розказав він.

Політолог додав, що в західній пресі є багато в чому критична позиція щодо поїздки Сі Цзіньпіна до Росії.

"І тези, які лунають про те, що Зеленський не повинен приймати позицію Сі, бо вона не враховує всього спектру обставин, які стосуються війни в Україні", – відзначив він.

Мовляв, вона налаштовує на те, що західні партнери України, зокрема, США, можливо, будуть критично ставитися до пропозицій, які, ймовірно, озвучить Володимиру Зеленському Сі Цзіньпін.

Володимир Олександрович ретранслює це, зокрема, в Сполучені Штати. Тому за кількістю суб’єктів, двостороння телефонна розмова не здатна вирішити, скажімо, саму ситуацію. Але вона може знайти базис,

– наголосив він.

Вігірінський вважає, що в цьому базисі може мовитися про місце, згодом формат представлення сторін, військове керівництво та частину політичного керівництва. А також те, щодо яких пунктів та питань можна вступати у певну переговорну групу та де Китай бачить свою участь.

"А яка ваша участь? Може у вас є, кого ви готові делегувати як посередника в переговорах?" Ну й в залежності від того, який рівень перемовника і щодо якого спектру питань, репутаційним уже стає результат", – розказав політолог.

На його думку, якщо є посередник, є готовність брати на себе відповідальність, то і є готовність досягнути цього результату.

В якій сфері питань – можливо, ядерної безпеки. Нікому поки що не вдавалося досягти питання успішного про деокупацію Запорізької атомної електростанції,

– заявив він.

Андрій Вігірінський припустив, що можливо КНР візьме й продемонструє світові, як можна виходити з кризових ситуацій в питаннях стратегічної ядерної безпеки.

Чи відбудеться розмова китайського лідера та Зеленського

Він переконаний, що розмова президента України та Сі Цзіньпіна відбудеться, але практичний хід подій буде розвиватися протягом 6 місяців, коли Україна очікує на військову кампанію.

Ця військова кампанія є незворотною, і на її завершення ми побачимо те, як працювала в цей період дипломатія,

– підсумував політолог.

Що відомо про можливу розмову глави КНР та президента України