"Хоча й говорять протилежне": експерт пояснив, якою буде перемога у війні для ЄС і США

Київ має чітке бачення перемоги у війні проти Росії. Насамперед перемогою стане повернення України до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Водночас свою точку зору щодо того, що означатиме перемога над Росією, мають і міжнародні партнери України. Про це 24 каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Що Захід вважатиме перемогою над Росією

За його словами, США та Європейський Союз теж мають певну мету, якої хочуть досягнути по завершенню війни в Україні.

Це усунення російського диктатора Владіміра Путіна від влади. Хоча США та ЄС іноді й говорять протилежне,

– зазначив Клочок.

За його словами, президент США Джо Байден з 24 лютого кілька разів повторив тезу про те, що Вашингтон не має на меті зміну системи влади в Росії. Політичний експерт вважає, що це не відповідає дійсності.

"Якби для ЄС та США було важливо лише витіснити росіян з території України, то НАТО просто зайшло б на територію України й завершило б війну. Це сталося б за 2 – 3 тижні. Однак цього не роблять", – сказав Клочок.

План Заходу після припинення війни в Україні

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" переконаний, що у Заходу є великий план щодо припинення війни в Україні та наслідків, які має за собою потягнути цей процес.

Західний світ ставить перед собою кілька завдань, за яких можна буде говорити про перемогу над Росією.

Повернення Україні територій.

Усунення Путіна від влади.

Стягнення з Росії фінансових компенсацій за завдані Україні збитки.

За словами Клочка, якщо один з цих пунктів не буде виконаний, то перемоги як такої не буде.

Бачення перемоги у Києва та Заходу збігаються

Зокрема, тоді важко буде говорити й про перемогу для Києва.

По-перше, для України в особі російського диктатора залишатиметься загроза нового нападу.

По-друге, якщо Київ не отримає фінансової компенсації, це означатиме, що Росія не визнала свою провину за війну, яку розв'язала. Політичний експерт наголосив, що Москва повинна понести відповідальність за скоєне.

Для західного світу, зокрема США та ЄС перемогою буде саме такий формат. Інший варіант буде неприйнятним. Відтак, Захід поволі рухається у цьому напрямку,

– сказав політичний експерт.

Як Захід рухається до знищення путінської Росії

Він зазначив, що зараз країни Заходу роблять зовсім інший внесок у перемогу, ніж це було на початку російського вторгнення в Україну.

Рівень військової допомоги ЗСУ зріс в рази.

Проти Росії ввели низку пакетів санкцій. На додачу найближчим часом вступить в дію нафтове ембарго. Також триває процес ухвалення законодавства про замороження російських активів та можливість конфіскувати їх на користь України.

Низка країн та поважних європейських інституцій визнали Росію країною-спонсором тероризму.

На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", все йде до того, що система управління в Росії не може існувати у тому ж форматі.

У Росії вже запущені незворотні процеси, які приведуть до перемоги для всього світу. У країн Заходу різні цілі, але інструмент їх досягнення один. Це не знищення Росії як країни у класичному вигляді, а знищення саме путінської Росії,

– наголосив Клочок.

Прагматичні інтереси США та ЄС

Він додав, що допомагаючи Україні, Захід також дбає й про власні прагматичні інтереси. Зокрема, Європа переймається питаннями безпеки.

"Недарма навіть Німеччина ухвалює рішення про виділення величезних сум на підтримку енергетичного сектора, на закупівлю нового військового обладнання", – зазначив Клочок.

Певну вигоду після закінчення війни отримають і Сполучені Штати Америки.

Для США головна мета – це повернення світового лідерства у просуванні демократичних принципів та контроль над всіма процесами у світі. Вашингтон отримав цей контроль після Другої світової війни й почав втрачати на початку 2000-х років. А сьогодні американці його повертають,

– сказав політичний експерт.

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