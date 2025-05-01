Феєрверк буде хороший: полковник запасу сказав, які засоби для удару по Червоній площі має Київ

Україна володіє всіма необхідними засобами, аби завдати удару по Червоній площі в Москві 9 травня – у день, коли в Росії традиційно проводять військовий парад "побєдобєсія". У розпорядженні української армії є як далекобійні ракети, так і дрони, здатні досягти російської столиці.

Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, у разі ухвалення відповідного рішення українською владою, у небі над Москвою можна буде побачити справжній феєрверк.

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Україна має технічні можливості для удару по Червоній площі

Як зауважив Роман Світан, росіяни вже почали підготовку до параду і стягують сили та засоби до Москви. Військові тренування проводяться на кількох локаціях, де розміщено особовий склад та техніку. Усі ці місця дислокації є легітимними військовими цілями, і Україна має право завдати по них удару.

Однак, якщо до 9 травня в Москві все ще залишатимуться війська, і йтимуть парадом по Червоній площі, – цей об'єкт автоматично стає пріоритетною військовою ціллю. За класифікацією самих росіян, об'єкти, які використовуються з військовою метою, можуть бути уражені будь-якою зброєю.

Україна має стратегічні засоби ураження, здатні досягти Москви, яка знаходиться всього за 450 – 500 кілометрів від українського кордону. Наприклад, нещодавно СБУ завдала удару по Муромському приладобудівному заводу у Володимирській області – зовсім недалеко від російської столиці. Також ГУР здійснило удари по спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, що за понад 1000 кілометрів від України.

В української армії є щонайменше десяток безпілотників різного типу, а також 3 – 4 ракети, бойова частина яких важить пів тонни і більше.

Варто враховувати, що росіяни встановили системи ППО типу "Панцир" на дахах будівель. Але дальність їхніх ракет лише 20 кілометрів, що приблизно відповідає радіусу Москви, тому перехоплення всіх цілей відбуватиметься над містом.

Це буде доволі епічне видовище. Однозначно треба буде "привітати". Російський народ ще й аплодуватиме, особливо якщо зайдемо зі сторони Рубльовки,

– констатував Роман Світан.

Зазначимо, що про можливість удару по Червоній площі раніше висловився й секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, росіяни стягнуть максимальну кількість систем протиповітряної оборони з усієї країни, щоб прикрити Червону площу. Втім, як він зазначив, Україна має потужні можливості з виробництва засобів дальнього ураження. Тому, якщо буде ухвалено подібне рішення, спланувати таку операцію не становитиме великої складності.