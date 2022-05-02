Якраз перевіримо нову ППО, – Братчук відповів на хворобливі плани Путіна щодо Придністров'я
Росія може готуватися до повітряно-десантної операції у Придністров'ї із залученням гелікоптерів та літаків. Однак український кордон підсилено, а підрозділи Збройних Сил отримали необхідні завдання.
Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.
До теми Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову, – The Times
"Якісь хворобливі плани у Кремля були щодо запуску літаків з десантом. Ви про ППО питали – можемо перевірити", – зазначив речник ОВА.
Якою є ситуація у Придністров'ї
За словами Братчука, після провокацій та вибухів з Придністров'я масово тікають місцеві жителі. Багато хто хоче виїхати в Україну, навіть попри те, що триває війна.
У людей в Придністров'ї є кілька паспортів. Через окупацію є багато російських. Найменш ходовий – придністровський. Крім цього, у людей є паспорти Молдови й Румунії, а також – України.
Намагання людей не стати гарматним м'ясом повністю зрозуміле. Те, що керівництво так званого Придністров'я зараз веде там свою гру – теж розуміємо. Куратори з Москви змушують їх робити певні речі,
– розповів Братчук.
Речник ОВА також зазначив, що в Україні у лютому затримували диверсійно-розвідувальні групи з Придністров'я, тож загроза зберігається. Однак українська сторона підсилила кордон, а військові отримали необхідні завдання.
Провокації Росії у Придністров'ї: останні новини
- Російські військові почали провокації у Придністров'ї і, ймовірно, продовжуватимуть їх. Втім, на думку Федора Веніславського, реальної загрози від цієї квазіреспубліки для України немає.
- За даними британського видання The Times, Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову й спробує відкрити звідти "новий фронт" проти України.
- Водночас українська розвідка стверджує, що у невизнаному Придністров'ї надрукували газету, датовану 2 травням. У ній повідомляють про теракти з великою кількістю жертв. Звинуватити у цьому хочуть Україну.
Братчук відповів на хворобливі плани Путіна щодо Придністров'я: дивіться відео