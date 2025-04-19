Якщо буде повна тиша, ми готові подовжити її і після 20 квітня, – Зеленський про перемир’я

Україна може продовжити режим тиші й після 20 квітня, якщо Росія не порушить умову. Президент висловився щодо можливого перемир'я.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

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Україна погоджується на "великоднє перемир'я"

Росія вже 39 днів не надає відповідь на пропозицію про повне припинення вогню терміном на 30 діб, що пропонували США.

Натомість українська сторона одразу ж погодилася на "великоднє перемир'я", яке 19 квітня запропонував президент Росії Владімір Путін. Ба більше, Україна може і на триваліший час зупинити бойові дії, якщо дійсно пануватиме тиша.

Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її й по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі,

– повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, виконання умов перемир'я з боку Росії покаже її справжні наміри. Адже заява Путіна про 30 годин тиші – це хороші слова, проте невідомо, чи справді вороги готові на це піти. Однак якщо тимчасова зупинка бойових дій відбудеться, то це може дати шанс на мир.

Отже, як тільки Росія припинить вогонь – Україна вчинить так само. Зеленський очікує детальні доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо нинішньої ситуації на конкретних напрямках фронту.