Якщо хтось просить посповідати COVID-хворого, зголошуємось, – отець про те, як помагають медикам

Священник УГКЦ Тарас Михальчук розповів, як церква намагається допомагати лікарям. Зокрема постійно отці моляться за лікарів, спільнота допомагає їм ШВЛ, засобами захисту тощо.

Настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові сказав, що йдуть до хворих навіть в реанімацію. Про це він розповів в рамках нового проєкту інтерв'ю24.

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Священник розповів, як "допомагають" лікарям

Отець пригадав, що нещодавно спілкувався з головним лікарем однієї з лікарень, які беруть чи не найактивнішу участь в порятунку життя від COVID-19.

Каже, що докір трохи отримав: "Отче, ви знаєте, мені здається, що ви за нас дуже мало молитесь, бо я щось не чув".

Проте Тарас Михальчук запевнив:

"ми щодня на літургії згадуємо всіх медиків і тих, хто хворий на COVID-19;

водночас завжди молимось за військо, як військові капелани;

від часу пандемії слова "медик", "ковід" і "Боже допоможи" з уст священників не сходить".

Священники сповідають людей навіть у реанімації

Отець також пояснив, що "ці роки ми як храм, спільнота, парафіяни, змогли купити:

ШВЛ (апарат штучної вентиляції легень, – 24 канал);

кисневі концентратори;

засоби захисту".

Якщо хтось просить посповідати COVID-хворого і навіть якщо це реанімаційне відділення, наші священники без застереження зголошуються і одразу їдуть туди,

– розповів отець.

Священник запевнив: "Стараємось бути поряд вас (мовиться про лікарів – 24 канал)". Також він подякував медикам, що рятують людські життя, адже отці відчувають, що це нелегко.

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