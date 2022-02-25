Якщо в коміка задзеленчали титанові яйця, то х***о сильно прорахувався, – Сененко

Кандидата фізико-математичних наук та блогер Антон Сененко написав допис про нинішню ситуацію в Україні. Зокрема вчений сказав, мовляв, якщо у колишнього коміка задзеленчали титанові яйця і він тримає керування в надважких умовах.

Блогер опублікував допис 25 лютого – день після того, як Росія напала на Україну. Він запевнив, що Володимир Путін тричі прорахувався.

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Х**ло вже втретє прорахувалося

Антон Сененко написав:

"якщо замість квітів в башти танків летять "Джавеліни", воїни підривають мости разом із собою, щоб затримати противника, а самітній гарнізон на острові шле на х*й російський крейсер;

якщо діє банківська система, бензовози везуть пальне, термінали працюють;

якщо наші контратакують та відбивають раніше захоплене противником;

якщо наш пілот на древньому МІГ-29 "пускає прутня в дупу аналоговнєту" СУ-35;

якщо "точка у" летить на аеродром під Ростов.

То в такому випадку х**ло вже втретє прорахувалося. Коли був Майдан. Коли почав війну в 2014 році. Зараз,

– написав вчений.

Сененко також пригадав, що Україна б'ється на землі, в повітрі, в морі.

"ЗСУ, Ви щось. Володимир Зеленський, моя повага. Переможемо", – підсумував вчений.

Він також звернувся до росіян та запевнив, що ніколи їх не пробачимо, назвавши їх "фашистами 21 століття".

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