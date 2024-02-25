Ми будемо захищати наш бізнес, – Зеленський про ситуацію на кордоні з Польщею

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею. Він наголосив, що йде робота над розв'язанням цього питання, однак у пріорітеті саме бізнес.

Відповідну заяву президент зробив 25 лютого на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Він зазначив, що блокування кордону фермерами – це політична історія.

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Ситуація на кордоні з Польщею

Володимир Зеленський зазначив, що він проводив зустрічі з польськими урядовцями щодо ситуації на кордоні. Він наголосив, що ще з квітня минулого року було зрозуміло, що це політична історія. Сьогодні це підтверджує Єврокомісія.

За словами президента, у Польщі триває внутрішня боротьба, однак Україна вдячна їй польському суспільству, яке з самого початку з Україною. Зеленський наголосив, що використовувати Україну як тиск на Європейські інституції – це просто несправедливо.

Я думаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Для нас важливо зберегти союз з Польщею. Якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати нас бізнес,

– повідомив президент.