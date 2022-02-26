Якщо можете зупиняти і знищувати окупантів – робіть це, – Зеленський українцям

У кожному українському місті окупанти отримують жорстку відсіч від ЗСУ. Володимир Зеленський закликав звичайних українців теж зупиняти та знищувати ворогів.

За словами президента, Збройні Сили України роблять усе, щоб зупинити й знищити окупантів.

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Зеленський порадив кожному українцю пам'ятати те, що треба знищувати ворога.

Якщо можете зупиняти і знищувати окупантів – робіть це. Всі, хто може повернутися в Україну, – повертайтеся, щоб захистити Україну. А потім у нас буде багато роботи, щоб відбудувати,

– заявив Зеленський.

Окрім того, президент звернувся до закордонних українців.

"Всі, хто може захищати Україну за кордоном, робіть це цілеспрямовано, згуртовано та безперервно! Всі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту, – приїжджайте, ми дамо вам зброю! Усі деталі, як це реалізувати, буде додатково оголошено найближчим часом", – додав він.

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