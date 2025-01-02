Якщо не НАТО: Зеленський відповів, чи має Україна "запасний" план щодо гарантій безпеки

Володимир Зеленський заявив, що гарантією довгостроковї безпеки для України стане зброя, армія та пакет далекобійних можливостей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави та першої леді для ТСН.

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Які гарантії безпеки потрібні Україні

У Володимира Зеленського запитали, чи має Україна "план Б" щодо дієвих гарантій безпеки, окрім НАТО.

Президент України відповів, що для того, щоб російське вторгнення не повторилося, необхідно мати відповідну фактичну зброю, армію та пакет далекобійних можливостей, що зупинить Путіна.

Зупинить по факту або він (Путін, – 24 Канал) буде знати, що у нас все це є і це буде превентивно працювати,

– пояснив Зеленський.

В інтерв'ю він також прокоментував ініціативи щодо розміщення контингенту європейських держав на території України, зокрема відповідні заяви Макрона.

Ми підтримуємо таку ініціативу, але однієї Франції недостатньо. Ми б не хотіли, щоб це була одна-дві країни, якщо дійде до цієї ініціативи,

– сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент наголосив, що розміщення європейських сил не виключає майбутнє України в НАТО. За його словами, відповідну ініціативу, ймовірно, підтримає Велика Британія та "деякі інші країни", про які Зеленський домовлявся наразі не говорити у медіа.