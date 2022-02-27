Якщо не затушити негайно, все піде у Європу, – еколог про пожежу на нафтобазі

Російські загарбники у ніч на 27 лютого влучили у нафтобазу у Василькові, що біля Києва. Там спалахнула пожежа, яка може загрожувати здоров'ю не лише українців.

Про це сказав еколог Володимир Борейко в ефірі 24 каналу. Він запевнив, що якщо не загасити пожежу найближчим часом – постраждає Європа.

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"Черговий злочин Путіна. Цього разу – екологічний", – наголосив Борейко.

За його словами, ворог просто цинічно знищив величезні нафтові бази.

"Дуже багато сірки, сполука бензопірен при горінні попадає у повітря і розповсюджується по території", – сказав еколог.

Він пояснив:

Сірка – погано для людей, у яких хворі легені. Для старих людей і дітей.

– погано для людей, у яких хворі легені. Для старих людей і дітей. Водночас бензпірен провокує ракові захворювання.

Якщо не затушити ці пожежі негайно – величезні кислотні дощі пересуватимуться не тільки Україною. Вони перейдуть і на Росію, і на Білорусь, і на Європу,

– підсумував Борейко.

Він вважає, що людям потрібно просто збирати речі і переїжджати з цього регіону.

У ДСНС запевнили , що загрози для населення від пожежі на нафтобазі немає.

Борейко про пожежу на нафтобазі у Василькові: дивіться відео