Якщо не затушити негайно, все піде у Європу, – еколог про пожежу на нафтобазі
Російські загарбники у ніч на 27 лютого влучили у нафтобазу у Василькові, що біля Києва. Там спалахнула пожежа, яка може загрожувати здоров'ю не лише українців.
Про це сказав еколог Володимир Борейко в ефірі 24 каналу. Він запевнив, що якщо не загасити пожежу найближчим часом – постраждає Європа.
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"Черговий злочин Путіна. Цього разу – екологічний", – наголосив Борейко.
За його словами, ворог просто цинічно знищив величезні нафтові бази.
"Дуже багато сірки, сполука бензопірен при горінні попадає у повітря і розповсюджується по території", – сказав еколог.
Він пояснив:
- Сірка – погано для людей, у яких хворі легені. Для старих людей і дітей.
- Водночас бензпірен провокує ракові захворювання.
Якщо не затушити ці пожежі негайно – величезні кислотні дощі пересуватимуться не тільки Україною. Вони перейдуть і на Росію, і на Білорусь, і на Європу,
– підсумував Борейко.
Він вважає, що людям потрібно просто збирати речі і переїжджати з цього регіону.Важливо! У ДСНС запевнили, що загрози для населення від пожежі на нафтобазі немає.
Борейко про пожежу на нафтобазі у Василькові: дивіться відео