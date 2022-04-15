Якщо Німеччина стане лідером процесу, ми вступимо до ЄС за кілька років, – посол України

Німеччина повинна підтримати наше членство в ЄС. У цьому випадку є реальний шанс вступити до Євросоюзу за 3 – 5 років.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що це одна з двох найважливіших тем, які він порушує щодня. Перша – постачання зброї, а друга – це статус кандидата України в ЄС і що Німеччина робитиме після того, як наша держава стане кандидатом.

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За словами Мельника, перший крок Німеччина зробила ще торік, коли сформувався новий уряд. Тоді у коаліційній Угоді, хоч і завуальовано, записали, що Україна має перспективу вступу в ЄС.

Але наразі цього недостатньо.

Як підтримка Німеччини пришвидшить вступ в України в ЄС

Німеччина має підтримати наше членство. Сказати: "Ми даємо Україні шанс провести переговори про вступ швидше, ніж це було із країнами на Балканському півострові". У цьому разі є реальний шанс вступити до ЄС за 3 – 4 – 5 років,

– розповів Мельник.

Він зауважив, що вже з'явились "перші ластівки" на підтримку цього підходу, Зокрема співголова Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбайль впродовж останніх тижнів зробив декілька публічних заяв про те, що "Україна стане частиною ЄС".

Перші зрушення вже є

Андрій Мельник сказав, що після візиту Клінгбайля до посольства України у нього склалося враження, що цей сигнал почутий і шанси є. Адже допомогою у європейській інтеграції Німеччина зможе перекрити стратегічні провали минулого, такі як "Північний потік".

Німеччина має стати лідером цього процесу, переконати французів, Нідерланди, країни Бенілюксу, Угорщину. Німеччина має змінити цю парадигму. Вони вже побачили, що в Україні ми боремося не лише за свою свободу, своє існування незалежної держави, але і так само і за ті демократичні цінності, які лежать в основі ЄС,

– зауважив Андрій Мельник.

Він висловив оптимізм, що це таки станеться, а Німеччина зможе зайняти правильне місце в історії.

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