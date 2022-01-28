Якщо почнеться ескалація, це не скінчиться, як у 2014 році, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що всі бачать 100 тисяч російських військових. Тут немає неточних даних. Можлива будь-яка провокація.

Тоді почнеться ймовірна ескалація. Тоді Україна ризикує втратити багато своїх людей.

Зауважте У нас не Титанік, – Зеленський заявив, що евакуація дипломатів була помилкою

Випадкова чи не випадкова провокація. Ви ж розумієте, на кількість жертв це не має ніякого впливу. Ми просто можемо втратити велику кількість людей. І я вважаю, що так воно не закінчиться, як це було у 2014 році,

– заявив президент.

За словами Зеленського, тоді не було такої армії, а люди сприймали ситуацію трішки по-іншому. Наразі усі –дуже патріотично налаштовані.

Ніхто не зможе сказати, що "нас там нема"

Президент наголосив: усі бачать, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, усі розуміють, що не хочуть так. Так не буде, що хтось захопить якусь частинку.

"Інформаційно ніхто не зможе потім сказати, як це на Донбасі, як Росія говорила і говорить, що "нашої присутності там немає, це місцеве населення. Ніяке місцеве населення захоплювати владні будівлі чи владу не буде", – зауважив український лідер.

Евакуація дипломатів – це помилка

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