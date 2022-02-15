"Якщо почнуть вбивати росіян": у Росії назвали цинічні умови для вторгнення в Україну

15 лютого 2022 , 09:33
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал "Пул N3"

Російська влада заявляє, що не готує напад на Україну. Водночас причину, яка могла б спровокувати це, називають вже традиційну для кремлівської пропаганди.

Агресор каже, що їх "можуть спровокувати"

Заяви, які лунають від російських чиновників, зазвичай мало чим пов'язані з реальністю. Цього разу не виняток.

Читайте також Міноборони США шукає спосіб наземної доставки летальної зброї для України, – ЗМІ

Так, постійний представник Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов назвав умову для нападу на Україну. Мовляв, Москву можуть "спровокувати" на агресію. В уяві політика українці можуть атакувати Росію й після того держава-агресорка завдасть удару у відповідь.

Якщо вони почнуть нахабно вбивати російських громадян де завгодно – на Донбасі чи де завгодно. Під провокацією я маю на увазі те, що вони можуть інсценувати інцидент проти самопроголошених республік Донбасу,
– наголосив Чижов.

На його думку, Збройні сили Україні можуть "спровокувати" бойовиків, а після того "щосили вдарити", спровокувавши Росію на реакцію.

Останні новини про можливу ескалацію

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Це може вас зацікавити – Україна терміново скликає зустріч ОБСЄ: відео

Повний текст публікації телеграм-каналу "Пул N3":

Постпред Росії при Євросоюзі Володимир Чижов: Ми не вторгнемося в Україну, якщо нас не спровокують на це. Якщо українці почнуть атаку на Росію, ви не повинні дивуватися, якщо ми контратакуємо. Або якщо вони почнуть нахабно вбивати російських громадян де завгодно – на Донбасі чи де завгодно. Під провокацією я маю на увазі те, що вони можуть інсценувати інцидент проти самопроголошених республік Донбасу. Спровокувати їх, а потім вдарити по них щосили, тим самим спровокувавши Росію на реакцію.

Автор: Софія Мінджоса