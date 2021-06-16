Якщо помре Навальний, наслідки будуть спустошливі для Росії, – Байден

Байден на пресконференції після зустрічі заявив, що політики говорили про права людини. Зокрема, про ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

Байден зазначив, що людина не повинна отримувати права від влади, адже вона має їх від народження.

До речі Байден і Путін дали пресконференції після зустрічі: головні тези

Я чітко сказав президенту Путіну. І ми надалі будемо піднімати тему,

– наголосив Байден.

Президент наголосив, що люди не будуть вірити президенту, якщо він не захищає їх права. Тож про справу Навального слід говорити.

Байден наголосив, "якщо помре Навальний, наслідки будуть спустошливі й руйнівні для Росії".

Що говорив Путін про Навального

Натомість коли Путіна запитали про Фонд боротьби з корупцією Навального, він стверджував нібито організація публічно закликала до масового безладу та буцімто публікувала інструкції, як готувати Коктейлі Молотова.

Крім того, відповідаючи на питання про конкурентів, Путін згадав про рух Black Lives Matter. Політик сказав, що не допустить цього в Росії.

До слова, після слів Путіна дружина Навального опублікувала його фото, коли його в комі везли до Німеччини.