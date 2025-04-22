Якщо Росія припинить вогонь, ми готові сідати та говорити, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що в разі повного припинення вогню Україна буде готовою до будь-якого формату переговорів з Росією. Лише після цього можна буде переходити до інших кроків щодо закінчення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського у вівторок, 22 квітня.

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Коли можливі переговори України та Росії

Володимир Зеленський пояснив, що першим кроком для закінчення війни має бути безумовне припинення вогню. Водночас, за словами президента, завершити війну без тиску на Росію чи за один день не вийде.

Ми готові відповідати за свої слова. Якщо росіяни завтра будуть не просто готовими до припинення вогню, а припинять вогонь, ми готові сідати за розмови,

– заявив Зеленський.

За словами глави держави, вже після цього можна буде переходити до інших кроків щодо завершення війни.

Під час брифінгу Володимир Зеленський також заявив, що Україна поки що не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій.