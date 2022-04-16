Якщо Росію розгромлять на полі бою – буде договір про капітуляцію, – Жданов

16 квітня 2022 , 21:55
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За словами Володимира Зеленського, якщо російські окупанти знищать наших захисників Маріуполя, то перемовинам настане кінець. Саме тоді долю війни Росії проти України вирішить поле бою.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що підкріплення полку "Азов" морськими піхотинцями в Маріуполі покращило стан наших захисників та погіршило ситуацію для російських військ.

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Коли Росія капітулює

За словами Жданова, Росія настільки підла країна, що вона може пообіцяти, а потім пострілами в спину зробити так, як забажає. Тоді перемовини припинять, і все вирішуватимуть тільки на полі бою.

На мою думку, якщо Росію розгромлять на полі бою – буде договір про капітуляцію.

Олег Жданов

Військовий експерт

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Автор: Олена Данилів