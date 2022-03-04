Якщо ще будете шлятися біля наших блокпостів, вас будуть просто вбивати, – Данілов до ОПЗЖ
Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до депутатів ОПЗЖ і заявив, що якщо вони продовжуватимуть ходити на блокпости українських захисників, їх там знищуватимуть на місці.
Під час прямої трансляції телеканалу РАДА Данілов порадив проросійським депутатам сидіти вдома і чекати кращої долі.
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Я хотів би сказати прямо сказати деяким депутатам ОПЗЖ: якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, вас там будуть просто вбивати,
– заявив він.
Данілов зауважив, що депутати ОПЗЖ також винні у нападі Росії на Україну. Адже вони колаборанти.
Коли сунетесь на наші блокпости, почнете їх фотографувати й передавати ворогу, ви будете знищені на місці. Вам нема там що робити. Це ви спільно привели в нашу країну війну, спільно з російськими агресорами, тому що ви отпяті колаборанти,
– наголосив Данілов.
Нагадаємо, що Нестор Шуфрич фотографував українські блокпости та передавав дані окупантам. Під час його затримання охоронці нардепа стріляли у представників територіальної оборони.
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