Якщо Трамп захоче змусити віддати все, щоб домовитися з Росією, це неможливо, – Зеленський

На тлі виборів президента у США, які розпочнуться вже наступного тижня, український президент прокоментував ймовірні наміри кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні.

Зокрема, й зачепив тему поступок з боку Києва. Свою позицію Володимир Зеленський озвучив в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

Дивіться також У Зеленського сказали, чи може Китай змусити КНДР забрати свої війська з України

Що сказав Зеленський щодо територіальних поступок

Президент України наголосив, що Україна у будь-якому випадку не має відмовлятися від своїх законних державних територій, згідно із Конституцією. І тому, юридично, як сказав він, це просто неможливо.

Щоб там Путін не придумував, тим, що він брав наші окуповані території, і їх привласнив на рівні змін своєї конституції, Україна не визнає ці території, хто б що не хотів, хто б не переміг у США, і скільки б ще Путін не був лідером Росії,

– заявив Зеленський.

За його словами, новий президент Сполучених Штатів може або посилити підтримку України, або її послабити. Останнє, як наголошує український лідер, дасть можливість Росії окупувати більше територій нашої держави.

Глава держави зауважив, що послаблення підтримки України забере можливість перемогти у цій війні. Тому, Київ говорить не про територіальні компроміси, а про те, що можуть бути ті чи інші дипломатичні шляхи, які напряму залежать від політики США.

"Якщо Трамп, у разі його перемоги, захоче просто змусити Україну віддати все, і таким чином домовитися з Росією, я не думаю, що на сьогодні це можливо", – резюмував Зеленський щодо ролі республіканця.