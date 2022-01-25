Поведінка Німеччини – ганьба, – глава Міноборони Латвії про відмову Берліна надати зброю Україні

Міністр оборони Латвії обурився через поведінку Німеччини щодо України. Артіс Пабрікс назвав відмову Берліна надати ЗСУ зброю "ганебною".

Госпіталю не достатньо, Україні потрібна зброя для захисту, – міністр

Політика Німеччини щодо Росії абсолютно не відповідає вимогам Європейського Союзу та НАТО. Таку думку латвійський міністр висловив у інтерв'ю німецькому виданню.

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Пабрікс назвав великою помилкою надання Україні польового госпіталю замість зброї.

Коли ви бачите, як когось грабують на темній вулиці, і ви кажете жертві нападу: "Я допоможу вам, викликавши швидку допомогу після того, як вас поб'ють", – цього недостатньо. Навіть якщо ви заплатите за швидку допомогу. Німецькі політики більше не розуміють, що означає стримування,

– пояснив урядовець.

Він наголосив, що держави Північної Європи вважають блокування передачі естонських гаубиць Україні "ганебною позицією".

Німеччина не підтримує мир

Пабрікс зауважив, що кожна країна має право на самооборону. Якщо Німеччина забороняє Україні отримати засоби захисту, значить вона не підтримує мир.

Позицію Берліна міністр схарактеризував "пацифістською повоєнною філософією німецького суспільства". Крім того, дії Бундестагу свідчать про тісні ділові та економічні зв'язки з Росією.

Це кидає тінь на всі досягнення, які є наріжними каменями ЄС. Насправді позиція Німеччини більше не має нічого спільного з ціннісною зовнішньою політикою. Якщо нічого не зміниться, Євросоюз не має майбутнього,

– підкреслив політик.

Він закликав Берлін взяти на себе провідну роль у Європі та вжити заходів.

Різкі заяви Німеччини щодо України

Під час візиту в Україну 17 січня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не планує постачати оборонне озброєння Україні і така позиція є "незмінна".

Бербок також сумнівається у необхідності відключати Росію від SWIFT;

Канцлер Олаф Шольц попросив німців "не мати ілюзій" щодо введення санкції проти Росії, адже вони вдарять і по Німеччині.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив, що Росія нібито не хоче війни та не є ворогом Європи.

Глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах сказав, що тимчасово окупований Крим "ніколи не повернеться в Україну". Після таких слів віцеадмірал пішов у відставку.

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