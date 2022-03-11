Якщо це продовжується, значить санкцій проти Росії недостатньо, – Зеленський про обстріли

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення 11 березня. Цього разу він заявив, шо санкцій проти Росії недостатньо, раз окупанти продовжують обстріли мирних міст.

"Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі?, – звернувся до українців та цілого світу Володимир Зеленський.

Детальніше Зеленський звернувся до українців у 16 день війни

Президент України відзначив, що раз окупанти продовжують обстріли українських міст та сіл, вбиваючи мирне населення, на них треба чинити більший тиск.

"Зруйнували житлові будинки у селах Сумської області, продовжили катувати маріупольців, харків'ян. Обстріляли ракетами Луцьк, Івано-Франківськ. Якщо це продовжується, значить санкційних пакетів проти Росії недостатньо, і я очікую, ми над цим працюємо, нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно", – відзначив Зеленський.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського 11 березня