Якщо у вас немає зв’язку на полі бою, це не війна, а турпохід, – Foreign Policy
Джерело:Foreign Policy
Американські та європейські експерти заявили, що російські загарбники в Україні мають проблеми з системами зв'язку. Йдеться про шифрований радіозв'язок.
У зв'язку з цим російські військові змушені використовувати відкрити системи або красти мобільні телефони в Україні. Такі розмови може з легкістю перехоплювати українська сторона.
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У російських окупантів проблеми зі зв'язком в Україні
Експерти у США переконані, що Росія просто не підготувалася належним чином до нападу на Україну та не готувалася до тривалої війни. Найімовірніше, у Кремлі очікували на швидке "падіння" президента України Володимира Зеленського. Відтак армія держави-агресора немає засобів комунікації, які могли б покрити одну з найбільших за територією країн Європи.
Високопосадовець з Міноборони США додав, що росіяни мають у рази частіше використовують несекретні повідомлення, ніж це необхідно. Головна причина –можливості секретного зв'язку окупантів не настільки хороші, які мали б бути. Він також додав, що ворог має деякі труднощі з командуванням і контролем.
Труднощі зі зв'язком між російськими військовими виходять на новий рівень через бомбардування та артобстріли. Ексчиновники та експерти зі Штатів повідомили, що ворог пошкодив вежі мобільного зв'язку 3G і 4G біля Харкова. Вони потрібні для того, що зашифровані смартфони могли банально працювати. Відтак росіяни тепер вимушені пересилати конфіденційну інформацію у відкритому доступі.
У збройних силах побутує стара приказка: якщо у вас немає зв’язку на полі бою, це не війна, а турпохід. Якщо ви не можете спілкуватися з людьми, то це не може вважатися воєнною операцією,
– заявив ексзаступник помічника міністра оборони США Мік Малрой.
Реакція України
Експерт із наземних війн у Королівському інституті об'єднаних озброєнь Великої Британії Джек Вотлінг заявив, що передання інформації росіянами через незашифровані частоти дозволило багатьом отримати доступ до цієї інформації.
За його словами, йдеться про радіоаматорів, українські та іноземні спецслужби. Вотлінг повідомив, що завдяки цим записам стало зрозуміло, що російські військові були шоковані та не знали, що відбувається.
Співробітники Служби безпеки України вдається перехоплювати десятки дзвінків від окупантів та їхніх командирів до рідних. Зокрема, один із російських загарбників зізнався матері, що його угрупування обстріляло житлову п’ятиповерхівку, а також те, що багато солдатів хочуть втекти. Крім того, росіяни визнають під час розмов, що їхні успіхи у звітах для міноборони держави-агресора перебільшують.
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