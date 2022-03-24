Якщо у вас немає зв’язку на полі бою, це не війна, а турпохід, – Foreign Policy

Американські та європейські експерти заявили, що російські загарбники в Україні мають проблеми з системами зв'язку. Йдеться про шифрований радіозв'язок.

У зв'язку з цим російські військові змушені використовувати відкрити системи або красти мобільні телефони в Україні. Такі розмови може з легкістю перехоплювати українська сторона.

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У російських окупантів проблеми зі зв'язком в Україні

Експерти у США переконані, що Росія просто не підготувалася належним чином до нападу на Україну та не готувалася до тривалої війни. Найімовірніше, у Кремлі очікували на швидке "падіння" президента України Володимира Зеленського. Відтак армія держави-агресора немає засобів комунікації, які могли б покрити одну з найбільших за територією країн Європи.

Високопосадовець з Міноборони США додав, що росіяни мають у рази частіше використовують несекретні повідомлення, ніж це необхідно. Головна причина –можливості секретного зв'язку окупантів не настільки хороші, які мали б бути. Він також додав, що ворог має деякі труднощі з командуванням і контролем.

Труднощі зі зв'язком між російськими військовими виходять на новий рівень через бомбардування та артобстріли. Ексчиновники та експерти зі Штатів повідомили, що ворог пошкодив вежі мобільного зв'язку 3G і 4G біля Харкова. Вони потрібні для того, що зашифровані смартфони могли банально працювати. Відтак росіяни тепер вимушені пересилати конфіденційну інформацію у відкритому доступі.