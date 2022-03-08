Якщо ви розстріляєте гуманітарну допомогу – це буде на очах у всього світу, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та всього світу. Він зазначив, що у цей святковий день зовсім не до свята.

Зокрема Володимир Зеленський наголосив на тому, що Росія усіляко блокує доставку гуманітарних вантажів у Маріуполь, передає 24 канал. Місто, яке вже не перший день перебуває під облогою окупантів.

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Дії росіян будуть засуджені всім світом

Президент зазначив, що Україна вже відправила колони з гуманітарною допомогою в Маріуполь. До людей їде усе необхідне, щоб врятуватися.

Водії все розуміють. Це герої, хоробрі люди. Розуміють, що російські війська можуть просто розстріляти їх. Розстріляти цей транспорт в дорозі, як вони вже вбивали людей, які намагалися просто вийти на безпечну територію із зони бойових дій,

– сказав він.

Володимир Зеленський підкреслив, що якщо росіяни розстріляють ще й цей транспорт, то це бачитиме весь світ. І абсолютно весь світ буде свідками та свідчитиме проти дій агресора.

Кожного, хто віддає та виконує нелюдські накази будуть жорстоко судити. І засудять,

– підкреслив Володимир Зеленський.

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