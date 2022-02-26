Якщо вони прийдуть, ми їх вбиватимемо, – Борис Філатов про ситуацію в Дніпрі

У суботу, 26 лютого, у Штабі військової адміністрації, мер Дніпра Борис Філатов провів брифінг щодо поточної ситуації у місті та області.

Він наголосив, що зараз місто "під повним контролем".

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Філатов оголосив, що зараз у міськраді немає протиріч

Борис Філатов зазначив, що влада Дніпра готова до спільної боротьби з окупантом

Незалежно від партій та груп ми знайшли повний консенсус і із Загідом Геннадійовичем, потиснули руки та закопали сокиру війни… Ми всі працюємо над однією метою. Сьогодні йде народна війна і наш північний сусід об'єднав найрізноманітніших людей,

– наголосив мер Дніпра.

Він додав, що влада чудово розуміє, що у ситуації війни функції місцевого управління обмежені.

"Є єдиний штаб – військова адміністрація, де ми знаходимося. Дніпро, вся міськрада та його департаменти підпорядковані будівлі, в якій ми зараз перебуваємо. І в тому числі я солдат, у якого є командири в цьому будинку, і всі мої підлеглі це визнали", – додав Філатов.

Насамперед я прошу земляків та жителів територіальних громад чітко ставитися до питань про комендантську годину.

Мер нагадав, що зараза на території області немає жодного російського солдата, а якщо вони сюди прийдуть, самі пожаліють про своє рішення:

Ми їх убиватимемо, – наголосив Філатов.

Водночас він закликав дніпрян бути спокійними та припинити паніку, бути виваженими та дотримуватись вимог комендантської години.

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