Якщо закриють, куплю інший, – Шуфрич прокоментував придбання телеканалу UkrLive

Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич став власником телеканалу UkrLive. За словами нардепа, якщо його заблокують, то він подаватиме до суду й звертатиметься у всі можливі інстанції.

Якщо влада вирішить закрити UkrLive, то Шуфрич хоче побачити для цього підстави. Проросійський політик розповів, що не має жодних активів, через які його можна пов'язати з терористами.

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"Якщо закриють і цей канал, я куплю інший. Будуть закривати канали — я відкриватиму нові, аж поки вся світова спільнота не скаже: "Що ви там усі з глузду з’'їхали?", – заявив він.

Варто зауважити, що UkrLive 27 жовтня об'єднався з "Першим незалежним", яким володіє Тарас Козак.

Для чого Шуфрич придбав телеканал

У вересні стало відомо, що Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний". Його організували працівники та менеджери каналів Віктора Медведчука й Тараса Козака, на які Рада з нацбезпеки й оборони наклала санкції.

Шуфрич заявив, що купив Ukrlive у Владислава Багінського за власні 4 мільйони гривень. Нардеп сподівається, що телеканал зароблятиме на рекламі.

"Першим незалежним" та Ukrlive керує Єгор Бенкендорф. Він там усе організовує і робить усе, щоб реклама була. Сам я не можу цим займатися, бо я народний депутат України,

– наголосив проросійський політик.

За словами Шуфрича, він погодив максимальний річний дефіцит, який покриватиме своїми грошима. Водночас UkrLive, скоріш за все, буде окремим мовником, який співпрацюватиме з "Першим незалежним".

"Цей актив посилює мою присутність у політиці. Не можна сказати, що це гроші на вітер. Вважаю це своїм громадсько-політичним навантаженням", – додав нардеп.

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