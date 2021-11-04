Якщо закриють, куплю інший, – Шуфрич прокоментував придбання телеканалу UkrLive
Джерело:"Детектор медіа"
Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич став власником телеканалу UkrLive. За словами нардепа, якщо його заблокують, то він подаватиме до суду й звертатиметься у всі можливі інстанції.
Якщо влада вирішить закрити UkrLive, то Шуфрич хоче побачити для цього підстави. Проросійський політик розповів, що не має жодних активів, через які його можна пов'язати з терористами.
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"Якщо закриють і цей канал, я куплю інший. Будуть закривати канали — я відкриватиму нові, аж поки вся світова спільнота не скаже: "Що ви там усі з глузду з’'їхали?", – заявив він.
Варто зауважити, що UkrLive 27 жовтня об'єднався з "Першим незалежним", яким володіє Тарас Козак.Довідка. У вересні стало відомо, що Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний". Його організували працівники та менеджери каналів Віктора Медведчука й Тараса Козака, на які Рада з нацбезпеки й оборони наклала санкції.
Для чого Шуфрич придбав телеканал
Шуфрич заявив, що купив Ukrlive у Владислава Багінського за власні 4 мільйони гривень. Нардеп сподівається, що телеканал зароблятиме на рекламі.
"Першим незалежним" та Ukrlive керує Єгор Бенкендорф. Він там усе організовує і робить усе, щоб реклама була. Сам я не можу цим займатися, бо я народний депутат України,
– наголосив проросійський політик.
За словами Шуфрича, він погодив максимальний річний дефіцит, який покриватиме своїми грошима. Водночас UkrLive, скоріш за все, буде окремим мовником, який співпрацюватиме з "Першим незалежним".
"Цей актив посилює мою присутність у політиці. Не можна сказати, що це гроші на вітер. Вважаю це своїм громадсько-політичним навантаженням", – додав нардеп.
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Що цьому передувало
- Нестор Шуфрич 28 жовтня став кінцевим бенефіціаром компанії "Телепростір", тобто каналу UkrLive.
- До того часу власником ресурсу був Владислав Багінський. Очолив компанію Віктор Фролов. UkrLive веде мовлення на частоті 12284 V 27500.
- Варто зауважити, що РНБО 2 лютого ввела санкції проти Медведчука і Козака. Тоді ж припинили мовлення і їхні проросійські канали: ZIK, NewsOne та "112 Україна".