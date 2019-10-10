Якщо не побачимо змін, то змінимо там усіх, – Зеленський про Одесу й Труханова

Ситуація в Одесі складна, кримінальна. І навряд чи чинний міський голова Труханов зможе декриміналізувати Одесу. Якщо таки дійсно не зможе, то люди під час наступних виборів міського голови мали б на це відреагувати. Так під час пресмарафону 10 жовтня говорив президент Зеленський.

Журналісти запитали у Президента України Володимира Зеленського про його ставлення до міського голови Одеси Геннадія Труханова. При цьому акцентували увагу на скандал 2016 року Panama Papers, де виявили копію російського паспорта Труханова.

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Також ЗМІ наголосили, що за головування в Одесі Труханова трапилася ціла низка нападів на громадських активістів, які згодом самі говорили про відповідальність за ці напади Труханова.

"Знаю. Зустрічався з ним на Банковій. Є дуже багато проблем у місті. Говорили про все, і про корупцію говорили. Він мені сказав, що я не маю права йому про це говорити, бо його обрали люди. Я йому сказав: "Ви ж повинні розуміти й очікувати ставлення людей". Воно буде. Ставлення людей – це буде відповідь людей на виборах мера", – відповів Зеленський.

Цікавинка: журналісти запитали українського президента про жорсткі розмови з місцевими чиновниками: "Ви називали їх розбійниками, чортами". "Так, вони такі і є", – підтвердив Зеленський.

І додав: "Що я можу, як президент? Дзвонимо, говоримо. Він називав якісь прізвища, що, мовляв, йому не дають працювати. Мені дуже складно оцінити те, що він говорить. Я йому казав – ви переслідуєте громадськість. А він мені: "Де докази?" Я кажу: "Так люди кажуть". А він: "Так тільки кажуть, а доказів немає". Ми ж повинні мати докази – ну, хоч якісь.

Ситуація в Одесі складна, неправильна, кримінальна. Як ми можемо її змінити з нашого боку? Ми змінили СБУ, перезавантажуємо поліцію в Одеській області. Там є клани. Я про це знаю. Правоохоронні органи їх розглядають,

– наголосив Зеленський.

Представники медіа запитали у президента: мовляв, Труханов говорив, що у нього з Зеленським хороші стосунки. Чи правда це?

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"Ми з Трухановим не друзі, свята не відзначаємо. Я його знаю – знаю здавна, ми робили фестиваль в Одесі. Але в мене немає жодних із ним стосунків. Кримінальні справи будуть розглядати, я нічого не гальмую", – відповів президент.

Я хотів би, щоб він зміни в підхід до Одеси. Щоб почистили від криміналітету місто. Я не знаю, чи ми побачимо це ближчим часом. Якщо не побачимо, то будемо робити все можливе, щоби змінити там всіх,

– окремо виділив Зеленський.

Одразу після цього у Зеленського запитали, чи вірить він, що Труханов зможе декриміналізувати Одесу.

"Я не думаю. Ми впливаємо на нього, щоб – поки він є міським головою – він із цим боровся. Ну, як він може. Скажу відверто, я не думаю, що щось зміниться. Ми повинні почати готуватися до місцевих виборів. Якщо народ Одеси хоче змін, хай змінить мера", – підсумував український президент.