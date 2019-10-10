17:23
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, 9 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Якщо не побачимо змін, то змінимо там усіх, – Зеленський про Одесу й Труханова

      300 Читать новость на русском
      Зеленський пояснив, як ставиться до Труханова
      Зеленський пояснив, як ставиться до Труханова / Колаж 24 каналу

      Ситуація в Одесі складна, кримінальна. І навряд чи чинний міський голова Труханов зможе декриміналізувати Одесу. Якщо таки дійсно не зможе, то люди під час наступних виборів міського голови мали б на це відреагувати. Так під час пресмарафону 10 жовтня говорив президент Зеленський.

      Журналісти запитали у Президента України Володимира Зеленського про його ставлення до міського голови Одеси Геннадія Труханова. При цьому акцентували увагу на скандал 2016 року Panama Papers, де виявили копію російського паспорта Труханова.

      Дивіться також: Пресмарафон Зеленського: онлайн

      Також ЗМІ наголосили, що за головування в Одесі Труханова трапилася ціла низка нападів на громадських активістів, які згодом самі говорили про відповідальність за ці напади Труханова.

      "Знаю. Зустрічався з ним на Банковій. Є дуже багато проблем у місті. Говорили про все, і про корупцію говорили. Він мені сказав, що я не маю права йому про це говорити, бо його обрали люди. Я йому сказав: "Ви ж повинні розуміти й очікувати ставлення людей". Воно буде. Ставлення людей – це буде відповідь людей на виборах мера", – відповів Зеленський.

      Цікавинка: журналісти запитали українського президента про жорсткі розмови з місцевими чиновниками: "Ви називали їх розбійниками, чортами". "Так, вони такі і є", – підтвердив Зеленський.

      І додав: "Що я можу, як президент? Дзвонимо, говоримо. Він називав якісь прізвища, що, мовляв, йому не дають працювати. Мені дуже складно оцінити те, що він говорить. Я йому казав – ви переслідуєте громадськість. А він мені: "Де докази?" Я кажу: "Так люди кажуть". А він: "Так тільки кажуть, а доказів немає". Ми ж повинні мати докази – ну, хоч якісь.

      Ситуація в Одесі складна, неправильна, кримінальна. Як ми можемо її змінити з нашого боку? Ми змінили СБУ, перезавантажуємо поліцію в Одеській області. Там є клани. Я про це знаю. Правоохоронні органи їх розглядають,
      – наголосив Зеленський.

      Представники медіа запитали у президента: мовляв, Труханов говорив, що у нього з Зеленським хороші стосунки. Чи правда це?

      Читайте також: Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України

      "Ми з Трухановим не друзі, свята не відзначаємо. Я його знаю – знаю здавна, ми робили фестиваль в Одесі. Але в мене немає жодних із ним стосунків. Кримінальні справи будуть розглядати, я нічого не гальмую", – відповів президент.

      Я хотів би, щоб він зміни в підхід до Одеси. Щоб почистили від криміналітету місто. Я не знаю, чи ми побачимо це ближчим часом. Якщо не побачимо, то будемо робити все можливе, щоби змінити там всіх,
      – окремо виділив Зеленський.

      Одразу після цього у Зеленського запитали, чи вірить він, що Труханов зможе декриміналізувати Одесу. 

      "Я не думаю. Ми впливаємо на нього, щоб – поки він є міським головою – він із цим боровся. Ну, як він може. Скажу відверто, я не думаю, що щось зміниться. Ми повинні почати готуватися до місцевих виборів. Якщо народ Одеси хоче змін, хай змінить мера", – підсумував український президент.

      blog_ava
      Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      48869
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Пресмарафон Зеленського Новини України Новини політики Геннадій Труханов Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сьогодні , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 323
      Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      сьогодні , 15:05 Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      Емал Набі 1350
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сьогодні , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 1252
      Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      сьогодні , 13:43 Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      Інна Жолобович 880
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сьогодні , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 5716
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук