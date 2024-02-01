Тероризують акваторію Чорного та Азовського морів: яку авіацію Росія тримає в Криму

Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти тримають в тимчасово окупованому Криму переважно тактичну авіацію. За словами речниці, мовиться про різноманітні винищувачі Су.

Варто зауважити, що російські пропагандисти вже визнали втрату деяких винищувачів під час атаки по Криму напередодні, проте офіційно Росія мовчить. Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, яку ж саме авіацію тримає ворог на півострові, пише 24 Канал.

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Які літаки росіяни тримають в Криму

Це різні модифікації Су, які злітають та тероризують й акваторію Азовського й Чорного моря. Це напрямки, за якими ворог час від часу влаштовує нам так звані точкові ракетні атаки і вилітає для збирання інформації,

– заявила Гуменюк.

За словами речниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, 5 ракет таки влучили по цілях в тимчасово окупованому Криму.

Цю інформацію підтвердили у російських телеграм-каналах. Зокрема, там заявили, що нібито по Криму запустили 24 ракети, з них 5 – ворожа ППО не збила.

Також росіяни неофіційно заявили про те, що нібито вони втратили в Криму на аеродромі Бельбек три літаки – два Су-27 та один Су-30. Окрім того, пропагандисти кажуть про 12 загиблих та понад 10 поранених окупантів.

На аеродромі Бельбек була пожежа