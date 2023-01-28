Сили оборони пояснили, в чому небезпека ворожих аеродромів у Криму
Росія використовує аеродроми в окупованому Криму для війни проти України. З аеродромів Криму окупанти не тільки атакують Україну, але й використовують як логістичні хаби.
Про це в ефірі телемарафону заявив Євген Єрін – начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, пише 24 Канал. Він пояснив, яку небезпеку для України становлять аеродроми в окупованому Криму.
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Як Росія використовує аеродроми в Криму
За словами Єріна, російська авіація, яка базується на аеродромах Криму, становить таку ж небезпеку, що й авіація окупантів на території Росії, біля Каспійського моря, а також дальня авіація, яка може діяти за тисячі кілометрів.
Єрін наголосив, що кримські аеродроми використовуються Росією не тільки для завдання ракетних ударів. Також, як каже речник Сил оборони, росіяни використовують їх як транспортне джерело логістичного забезпечення, яким окупанти можуть поповнювати свої запаси й здійснювати ротацію сил.
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- Тривалий час на Заході вважали, що українські атаки по Криму можуть призвести до ескалації конфлікту. Проте наприкінці літа війна добралася й до Криму.
- Зокрема, серія вибухів на окупованих аеродромах змусила Росію перекинути частину своєї авіації та діяти більш обережно. Крім того, у жовтні було серйозно пошкоджено Кримський міст. Та Росія так і не відповіла ескалацією, зокрема – погрози ядерною зброєю залишилися тільки словами.
- З плином часу союзники України почали сходитися на думці, що наша країна має право визволити Крим військовим шляхом. Президент Володимир Зеленський відкрито попросив партнерів надати далекобійну зброю.
- Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснював, що якщо Сили оборони повернуть контроль над Мелітополем, то зможуть дістати окупантів у Криму. Експерти зазначають, що російська оборона може посипатися, якщо Україна поверне Мелітополь.
- Що важливо, США готові допомогти Україні повернути Крим, що викликало істерику в Кремлі.