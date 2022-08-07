У МВС назвали єдину область, в яку не прилітали ракети з початку війни

Чернівецька область – єдиний регіон, де не було "прильотів" від початку повномасштабної війни. Натомість найбільше обстрілювали Донбас.

Залишилась єдина область, в яку поки що нічого не прилітало. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Які області постраждали найбільше

Найбільше від російських снарядів постраждали Донецька та Луганська області. Донеччину обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганщину – 4 тисячі. Крім того, 700 разів ракетами накривали Миколаївщину.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що від початку повномасштабної війни окупанти найчастіше били по Ізюму Харківської області. Ворог завдав по місту 476 ракетних ударів. Ізюм знищили вщент.

Маріуполь перебуває на другому місці за кількістю бомбардувань, а далі – Миколаїв.

Над Буковиною раніше збили ракету

Над Чернівецькою областю 26 травня сили ППО збили ворожу ракету. Це сталось близько 22:30, коли повітряна тривога лунала майже по всій Україні.

Окупанти випустили ракету з території росії, з дальніх стратегічних бомбардувальників.

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