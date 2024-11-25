Те, чого реально треба боятися: одна помилка Трампа може мати серйозні наслідки для світу

Адміністрація Дональда Трампа та й сам новообраний президент США не будуть починати Третю світову війну. Є інший ризик – що Америка перестане очолювати світ і відступить від Європи та союзників в Азії. Це може призвести до серйозних наслідків.

За такого сценарію, Китай чи навіть Росія спробують зайняти лідерську позицію у світі. Щоб цього не допустити, як зазначив 24 Каналу виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, необхідно впливати на адміністрацію Трампа та підтримувати Європу, щоб вона могла сама себе захистити.

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І тоді Китай та Росія стануть світовими лідерами

За словами Епштейна, адміністрація Трампа переважно складається з безвідповідальних людей. Однак вони не будуть починати Третю світову війну й казати, мовляв, "у майбутньому дивитимемося на Путіна як на відповідального лідера".

Хоча можливий варіант, за якого Трамп почне відступати від американського лідерства, що призведе до Третьої світової війни. Але не через те , що оточення республіканця може її почати. А тому, що без американського лідерства інші диктатори можуть зайняти цю позицію.

Якщо США не очолюватимуть світ, то це зробить Китай чи навіть Росія. Це великий ризик, якого потрібно боятися, вважає Епштейн. Оскільки Сі Цзіньпін та Владімір Путін співпрацюють, то вільні країни мають об'єднатися, щоб протистояти такому союзу.

Найбільша загроза у майбутній адміністрації Трампа пов'язана не з тим, що вони можуть бомбити. А з тим, що вони відступлять від усього світу – від Європи та наших союзників в Азії,

– наголосив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

"Маємо підтримувати наших європейських друзів, щоб вони могли самі себе захистити. Маємо робити все можливе, аби впливати на наступну адміністрацію, щоб вони не повністю відійшли від усіх", – додав він.

До слова, радником Трампа з питань нацбезпеки стане 50-річний Майк Волтц. А очолить адміністрацію президента багаторічна радниця С'юзі Вайлз.