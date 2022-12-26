У Повітряних силах назвали ціль №1 для атак росіян

Росіяни масово атакують всю територію України. Проте найбільше занурити в темряву намагаються Київ.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 канал.

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"Київ – це ціль №1 для ворога. Так було в перші дні війни, коли намагалися захопити аеродроми навколо. Зараз атакують по-іншому, цілячись в об'єкти критичної інфраструктури довкола міста. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет", – сказав Ігнат.

У Києві проблеми з електропостачанням

Наразі найбільші проблеми зі світлом є у Києві, Одесі, Харкові та на Дніпропетровщині. Там є значний дефіцит електроенергії. Колишній міністр енергетики України Іван Плачков вважає, що за відсутності нових атак стабілізувати енергосистему вдасться за 2 – 3 місяці.

"Робота йде потужна, працює "енергетичний Рамштайн". Я думаю, ми все подолаємо і в наступному році ще й посилиться ППО, я в цьому впевнений. Я думаю, що ще місяць-два, бо зима буде важкою, але треба її пережити", – додав Плачков.

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