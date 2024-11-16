У МЗС України назвали, чого прагне КНДР в обмін на участь у війні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга дав пресконференцію разом із міністром закордонних справ Японії Такеші Івая. Він розповів, яку вигоду сподівається отримати КНДР, воюючи проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Андрія Сибіги під час пресконференції. А Володимир Зеленський назвав кількість боєприпасів, яку КНДР передала Росії.

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Навіщо Пхеньяну воювати проти України

За даними української розвідки, Пхеньян хоче обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо, і все це не може не турбувати наших партнерів. Тому й протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом,

– сказав міністр.

Також він наголосив, що поглиблена військова співпраця Північної Кореї та Ірану небезпечна для всього світу. Росія не просто отримує дрони та ракети, але й посилює своїх союзників.

Цікаво! Північна Корея передала Росії 170-міліметрові САУ M-1989 "Коксан". Але цей калібр специфічний, він не підходить для російського ВПК. Є думка, що таким чином Пхеньян хоче зробити Москву залежною від своїх постачань.