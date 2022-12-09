Яку зарплату отримують контрактники на передовій: у ЗСУ розповіли всі нюанси

У військових, які підписали контракт з ЗСУ, на період дії воєнного стану є надбавки у розмірі 30 – 100 тисяч гривень. Крім того, контрактники можуть отримувати інші надбавки.

Яку зарплату отримують військові

Про те, на яку зарплату можуть розраховувати контрактники під час війни, розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ полковник Роман Горбач.

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Наприклад, є у нас водій-військовослужбовець, який нещодавно підписав контракт. Його грошове забезпечення складає 14 тисяч гривень і доплата у воєнний час – 30 тисяч гривень. Тож тут він отримує 44 тисячі гривень,

– пояснив Горбач.

Якщо військовослужбовець виконує обов'язки на передовій, то йому доплачують не 30 тисяч гривень, а 100 тисяч. Крім того, воїни можуть отримувати:

надбавку за вислугу,

надбавку за військове звання.

Тобто загалом мінімальне грошове забезпечення складає 44 або 114 тисячі гривень. При цьому немає різниці між мобілізованим та контрактником, адже зарплати у них однакові. Єдиний нюанс – при підписанні контракту ще виплачують додаткову одноразову виплату.

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