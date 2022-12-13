Україна хоче отримати від Франції ЗРК SAMP-T і танки Leclerc: які можливості дасть ця зброя

Денис Шмигаль відвідав Париж з робочою поїздкою. Там він заявив, що Україна потребує від Франції озброєння. Мовиться про системи ППО й танки.

Якою зброєю Франція може допомогти Україні

Першочергова потреба України – це системи протиракетної та протиповітряної оборони. Про це прем'єр-міністр заявив у інтерв'ю французьким ЗМІ.

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У Франції ми просимо й очікуємо допомоги у вигляді системи Mamba (SAMP-T – 24 канал), яка також нам допоможе боротися з іранськими дронами,

– наголосив Шмигаль.

Також Збройним Силам України потрібні танки Leclerc, які є на озброєнні Франції.

До речі, цю зброю в ефірі національного телемарафону прокоментував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що комплекс SAMP-T здатний збивати на лише аеродинамічні цілі, а й балістичні ракети. Саме таке ППО може серйозно допомогти Україні.

Раніше Ігнат казав, що системи SAMP-T становитимуть майбутнє протиповітряної оборони.

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