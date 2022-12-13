Йдеться про тисячі екземплярів: яке озброєння вже випускає український оборонпром

В Україні налагоджено виробництво снарядів калібру 152 міліметри та 122 міліметрів. Також планується виробництво мін та інших боєприпасів.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, пише 24 канал.

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"Це вже промислові масштаби"

Данілов наголосив, що наші виробники зброї завдадуть клопоту цим фашистам, які вдерлися на нашу землю.

Я можу із приємного сказати, що ми налагодили виробництво і 152 міліметрів, і 122 міліметрів калібру (снарядів радянського й НАТОвського зразка – 24 канал) на наших підприємствах,

– сказав секретар РНБО.

Він також зазначив, що скоро піде випуск мін і багато інших речей, які виробляють уже наші підприємства оборонного комплексу. "Мова йде вже про тисячі – це вже промислові масштаби", – додав Данілов

За його словами, затверджена в Україні ракетна програма фінансується на 100% і перебуває під контролем президента.

Данілов поки не підтвердив, що ЗРК "Patriot" надійдуть в Україну незабаром, але він впевнений, що підтримка партнерів для України триватиме й зростатиме.

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