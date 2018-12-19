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      Яку небезпеку може нести новорічна ялинка: пояснення Комаровського

      320 Читать новость на русском
      Шкода новорічної ялинки
      Шкода новорічної ялинки / lady.tochka.net

      Відомий педіатр Євген Комаровський розповів передплатникам, як правильно вибрати новорічну ялинку і яку небезпеку вона може нести.

      Про це він написав на своїй сторінці Instagram.

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      За його словами, важливо враховувати особливості штучних і натуральних дерев.

      via GIPHY

      Жива ялинка:

      1. голки, які обсипаються з дерева, можуть потрапити в дихальні шляхи дитини;
      2. комахи можуть зимувати між голок дерева, прокинувшись вже в теплому приміщенні;
      3. на дереві може бути пилок і спори цвілі, що викликають алергічні реакції у дитини;
      4. продавці можуть обробляти дерева різними хімікатами.

       

       
      Лікар Євген Комаровський
      “Перед тим, як занести живу ялинку додому, її потрібно добре витрусити, потім, по можливості, промити під душем. Не варто тримати живу ялинку будинку більше двох тижнів. Якщо у дитини після встановлення натуральної ялини з'явилися алергічні реакції, слід відразу ж замінити її на штучне дерево”.

      Штучна ялинка:

      Її тривале зберігання сприяє нагромадженню пилу, як наслідок, можливі алергічні реакції у дитини.

      До того ж, штучні ялини не завжди виготовлені з якісних матеріалів, і можуть виділяти токсичні елементи, тому варто уважно ставитися до вибору святкового дерева.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Новорічні свята Здорове життя Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 Канал
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