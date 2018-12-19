Яку небезпеку може нести новорічна ялинка: пояснення Комаровського
Відомий педіатр Євген Комаровський розповів передплатникам, як правильно вибрати новорічну ялинку і яку небезпеку вона може нести.
Про це він написав на своїй сторінці Instagram.
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За його словами, важливо враховувати особливості штучних і натуральних дерев.
Жива ялинка:
- голки, які обсипаються з дерева, можуть потрапити в дихальні шляхи дитини;
- комахи можуть зимувати між голок дерева, прокинувшись вже в теплому приміщенні;
- на дереві може бути пилок і спори цвілі, що викликають алергічні реакції у дитини;
- продавці можуть обробляти дерева різними хімікатами.
Штучна ялинка:
Її тривале зберігання сприяє нагромадженню пилу, як наслідок, можливі алергічні реакції у дитини.
До того ж, штучні ялини не завжди виготовлені з якісних матеріалів, і можуть виділяти токсичні елементи, тому варто уважно ставитися до вибору святкового дерева.
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