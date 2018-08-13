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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Яку небезпеку приховує здорове харчування

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Здорове харчування: шкідливе чи ні?
Здорове харчування: шкідливе чи ні? / budukursi.in.ua

Споживання низькокалорійної їжі з невеликим вмістом насичених жирів є нездійсненною рекомендацією для всього людства. Воно спровокує продовольчу кризу.

До такого висновку дійшли вчені Гуелфского університету, які пояснили рекомендації Міністерства сільського господарства США щодо споживання низькокалорійної їжі з невеликим вмістом насичених жирів, йдеться у статті у журналі PLOS One.

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З їх слів, це неможливо через гостру нестачу родючих земель, тож глобальний перехід людства на здорове харчування викличе продовольчу кризу.

Виконання рекомендацій Міністерства сільського господарства США вимагає додатковий мільярд гектарів оброблюваної землі (приблизно – площа Канади). 

Тож такі рекомендації повинні враховувати не лише вплив здорової їжі на організм, але й культурні та економічні особливості різних країн світу. 

Здорове харчування: шкідливе чи ні?

Здорове харчування може спровокувати продовольчу кризу

Окрім того, керівництво повинне врахувати та вжити необхідні заходи, спрямовані на запобігання майбутнього глобального дефіциту землі і вологи. Зокрема, можна спрямувати сили на розвиток посухостійких культур і більш ефективно розподіляти воду між регіонами.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове харчування Здорове життя LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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