Яку небезпеку приховує здорове харчування

Споживання низькокалорійної їжі з невеликим вмістом насичених жирів є нездійсненною рекомендацією для всього людства. Воно спровокує продовольчу кризу.

До такого висновку дійшли вчені Гуелфского університету, які пояснили рекомендації Міністерства сільського господарства США щодо споживання низькокалорійної їжі з невеликим вмістом насичених жирів, йдеться у статті у журналі PLOS One.

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З їх слів, це неможливо через гостру нестачу родючих земель, тож глобальний перехід людства на здорове харчування викличе продовольчу кризу.

Виконання рекомендацій Міністерства сільського господарства США вимагає додатковий мільярд гектарів оброблюваної землі (приблизно – площа Канади).

Тож такі рекомендації повинні враховувати не лише вплив здорової їжі на організм, але й культурні та економічні особливості різних країн світу.

Здорове харчування може спровокувати продовольчу кризу

Окрім того, керівництво повинне врахувати та вжити необхідні заходи, спрямовані на запобігання майбутнього глобального дефіциту землі і вологи. Зокрема, можна спрямувати сили на розвиток посухостійких культур і більш ефективно розподіляти воду між регіонами.

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