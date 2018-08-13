Яку небезпеку приховує здорове харчування
Споживання низькокалорійної їжі з невеликим вмістом насичених жирів є нездійсненною рекомендацією для всього людства. Воно спровокує продовольчу кризу.
До такого висновку дійшли вчені Гуелфского університету, які пояснили рекомендації Міністерства сільського господарства США щодо споживання низькокалорійної їжі з невеликим вмістом насичених жирів, йдеться у статті у журналі PLOS One.
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З їх слів, це неможливо через гостру нестачу родючих земель, тож глобальний перехід людства на здорове харчування викличе продовольчу кризу.
Виконання рекомендацій Міністерства сільського господарства США вимагає додатковий мільярд гектарів оброблюваної землі (приблизно – площа Канади).
Тож такі рекомендації повинні враховувати не лише вплив здорової їжі на організм, але й культурні та економічні особливості різних країн світу.
Здорове харчування може спровокувати продовольчу кризу
Окрім того, керівництво повинне врахувати та вжити необхідні заходи, спрямовані на запобігання майбутнього глобального дефіциту землі і вологи. Зокрема, можна спрямувати сили на розвиток посухостійких культур і більш ефективно розподіляти воду між регіонами.
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