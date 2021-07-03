Ялта після масштабного потопу: чи наважуються туристи відпочивати в Криму
Джерело:"Крим.Реалії" на 24 каналі
Ялта може забути про курортний сезон, місту не до відпочивальників, адже його відбудовують після повеней. Пляжі розчистили, але море брудне, тому купатись не рекомендовано.
Окрім цього, курортникам заборонили пити воду з-під крану, аби не допустити епідемії. А ще Криму загрожує черговий спалах коронавірусу.
Важливо Купатися – зась: після повені в окупованому Криму закрили десятки пляжів
Роспотребнадзор фіксує збільшення кількості хворих по всьому півострову, а темпи зараження зараз – такі ж, як у січні 2021 року.
"У Крим пішла вода"
Кримські ЗМІ, підконтрольні Кремлю, заявили, що "дніпровська вода пішла Північно-Кримським каналом". Це сталось начебто через руйнування дамби, зведеної фермерами на Херсонщині у 2014 році. Пізніше вони спростували свої слова, мовляв, супутникові дані не підтвердили походження дамби.
До теми "Цього достатньо": дамба на Північно-Кримському каналі готова на 80%
Кримські вболівальники
3 липня відбудеться матч Україна – Англія, який будуть дивитись мільйони українців. Журналісти запитали кримчан, за кого вони вболівають на чемпіонаті Європи і що думають про гру збірної Андрія Шевченка. Відповіді – дивіться у програмі.Більше випусків програми "Крим.Реалії" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Крим.Реалії": дивіться відео