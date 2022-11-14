В Ялті вже святкують перемогу України: танцюють та співають під українські пісні

Схоже звільненню Херсона від російських окупантів радіють не лише херсонці. В Ялті люди співали та танцювали під українські пісні.

Відповідне відео оприлюднили у мережі. На кадрах видно, як люди влаштували веселощі під українську пісню "Ой, смереко".

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Така інформація не могла залишитися без коментарів:

"Крим повертається до рідної гавані…",

"У Криму там завжди грали українські пісні. Просто на тлі подій воно грає іншим фарбами",

"Вони надихнулися херсонцями",

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Ялта запалює під українську пісню: дивіться відео

Цікаво, що у Ростові люди розважалися під пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка" (Ще не вмерла Україна).

Додамо, що українські пісні у Криму звучали і раніше, вже після окупації Росією півострова. До прикладу:

у серпні 2021 року музиканти з імпровізованої сцени виконували пісню "Океану Ельзи" "Я не здамся без бою". Натовп їм підспівував та знімав це на відео;

а 2 вересня 2022 у тимчасово окупованій Ялті на набережній музикант зірвав шквал оплесків публіки, зігравши на трубі мелодію знаменитої української пісні "Смерека".

Як Херсонці святкували звільнення від окупації

Ще до того, як ЗСУ офіційно зайшли у місто, херсонці вже чекали на своїх захисників у місті. Вони самотужки вивісили прапори України у центрі міста. Згодом, коли українські воїни зайшли у місто, херсонці скандували "ЗСУ" та "Дякую". Того дня, 11 листопада, місто гуляло на повну. Хоч поки що і без світла та тепла, але люди були дуже щасливі.

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