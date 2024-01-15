В окупованій Ялті пролунали колядки українською мовою: відео зворушливого виконання

Крим – це Україна. І мешканці півострова доводять це на щоденній основі. Так, в Ялті під час фестивалю колядок співали пісень українською мовою.

Про це розповіли кореспонденти видання "Крим. Реалії". Вони також виклали у мережу відео, на якому можна послухати українську колядку, яку співають діти в Ялті.

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Колядки українською пролунали у Ялті

Відомо, що в Ялті відбувався традиційний фестиваль колядок. Виконавців можна було послухати у римо-католицькому храмі Непорочного зачаття пресвятої Діви Марії.

Журналісти розповідають, що у ньому брали участь близько десяти колективів. Усі вони – з різних регіонів анексованого Росією півострова Крим. Дитяча та доросла групи колективу "Дружба народів" із Сімферополя виконували колядки винятково українською мовою.

В Ялті колядки заспівали українською мовою: дивіться відео

Цікаво, що після фестивалю сімферопольців запросили ще раз. Їх покликали виступити у цьому ж храмі, але з окремою розширеною програмою.

Тим часом на тимчасово окупованій частині Донеччини та Луганщини росіяни намагаються зомбувати українських дітей. Для цього вихователі використовують і триколори, і кокошники.

Зомбують дітей на окупованих територіях