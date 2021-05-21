Яна Дугарь підтвердила листування з Зеленським: Для мене це важливо

Підозрювана у справі вбивства Павла Шеремета Яна Дугарь підтвердила, що листувалася з президентом Володимиром Зеленським. Вона запевнила, що для неї це було важливо.
Дугарь написала, що після пресконференції Зеленського багато людей вимагали в неї прокоментувати ситуацію з листуванням. Вона вирішила не мовчати.
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"Мені надходять чимало запитань стосовно пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування. Це дійсно так", – написала Дугарь.
Вона розповіла, що довго шукала можливість знайти доступ до президента, їй вдалося.
Мені важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається зі мною, Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком,
– пояснила вона.
Дугарь також попросила усіх поставитись з розумінням до приватності спілкування з Володимиром Зеленським.
Листування Дугарь з Зеленським: про що мовиться
- На пресконференції 20 травня з нагоди другої річниці президентства Володимира Зеленського запитали про справу щодо вбивства Шеремета.
- Президент зазначив, що "якщо ці люди незаконно засуджені – йому не все одно".
- Він додав, що слідкує за ситуацією та спілкується з Яною Дугарь.
- Зеленський покликав одного з журналістів та показав йому листування.
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