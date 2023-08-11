Путін готується до виборів і прагне націоналізувати "Яндекс"

Готуючись до майбутніх президентських виборів, Путін прагне посилити контроль над російським інформаційним простором. В Інституті вивчення війни розповіли, чим "Яндекс" не догодив Кремлю і до чиїх рук може потрапити у разі націоналізації.

У 2024 році у Росії мають відбутися президентські вибори. Певна річ, російський диктатор вже почав готуватися до них. І аби не допустити витоку жодної інформації, яка б могла зашкодити його й таку сумнівному авторитетові серед потенційного електорату, планує націоналізувати "Яндекс".

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"Яндекс" і Путін

Стосунки між інтернет-гігантом і кремлівською владою складалися по-різному. Тривалий час після повномасштабної війни "Яндекс" намагався балансувати між Кремлем та його іноземними керівними органами.

Так, відомо, що "Яндекс" поширював російську пропаганду і видаляв повідомлення з критикою Кремля, зокрема щодо розпочатої ним війни проти України.

Саме посилаючись на ці звинувачення, ЄС ще у червні минулого року записав власника "Яндекса" Аркадія Воложа до санкційного списку.

Втім, цілком задовольнити путінський режим "Яндекс" не зміг. Зокрема, головним яблуком розбрату став російський закон про розкриття даних. Аби відповідати його вимогам, "Яндекс" змушений продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них. Мова йде й про сервіс екскурсій Yango Israel.

Справа в тому, що закон про розкриття даних вимагає від "Яндекса" передавати всі дані користувачів, а не лише росіян, Федеральній службі безпеки Росії.

Інтернет-гіганта вже штрафували за те, що він відмовлявся передавати зазначені дані. У "Яндексі" пояснювали, що намагаються дотримуватися законів у кожній країні. Це означає, що холдинг може надавати дані користувачів лише урядам тих країн, в якій ці користувачі проживають.

Однак на Путіна ці "виправдання" не діяли. І компанію та її співробітників продовжували штрафувати. Так, штраф виписали генеральному директору "Яндекса" Артему Савіновському за невиконання компанією російських законів про цензуру. У такий спосіб, ймовірно, Кремль прагнув змусити слідувати російським законам про цензуру не лише в самій Росії, але й у світі, для того, щоб підірвати його глобальні операції та базу користувачів.

Путін хоч передати Яндекс своїм людям

В інсайдерських повідомленнях росЗМІ припускають, що радник з корпоративного розвитку "Яндекса" Олексій Кудрін спробував, але не зміг перетворити мережу на національну приватну компанію, яку мав контролювати особистий банкір Путіна Юрій Ковальчук.

Тим часом в Інституті вивчення війни розглядають можливість передачі "Яндекса" афілійованим особам першого заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кірієнка.

Вочевидь, у такий спосіб Путін прагне винагородити Кірієнка за його особисту лояльність, зокрема після заколоту групи "Вагнера" 24 червня.

За даними російського опозиційного видання Meduza, Ковальчук, Кудрін і Кірієнко разом запропонували інвесторам угоду про купівлю "Яндекса" від імені Ковальчука.

Відомо, що Кирієнко і Ковальчук раніше підтримували засновника "Вагнера" Євгена Пригожина. Хоча наразі їх поточний зв'язок із Пригожиним залишається нез'ясованим, Кірієнко продовжував публічно видавати себе за твердого прихильника Путіна після заколоту 24 червня.

Тому експерти вважають, що Путін прагне заручитися ще більшою підтримкою Кірієнка напередодні президентських виборів 2024 року, особливо тому, що той працював головною особою Кремля "з питань справ і виборів" у тимчасово окупованій Україні.

"Яндекс" і війна в Україні