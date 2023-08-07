Росія оголосила в розшук Яніну Соколову: у чому звинувачують українську ведучу

Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук українську ведучу Яніну Соколову. Агресор звинуватив її у нібито "поширенні фейків".

Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. До речі, конкретну статтю загарбники не вказують.

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Окупанти розшукують Яніну Соколову

Вороже МВС звинуватило Яніну Соколову у нібито "поширенні фейків" про злочини російської армії в Україні.

Ведучу оголосили в розшук за статтею кримінального кодексу. Щоправда, якою саме, не вказано.

Також пропагандисти зазначають, що березні 2023-го Росфінмоніторинг включив Соколову до списку "терористів та екстремістів".

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Росія оголосила в розшук Соколову / Скриншот з росЗМІ

Реакція ведучої

Згодом Яніна Соколова відреагувала у соцмережах.

Ну слава Богу. А то я вже почала переживати, може моя **софобія недостатня,

– підкреслила журналістка.

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