Через недоведеність корупційних підозр: суд ЄС скасував санкції проти Януковича

Щодо експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра суд ЄС скасував санкції, які запровадила Рада Європейської Унії 4 березня 2021 року. Мотивоване це рішення тим, що певні корупційні підозри не були доведені.

У середу, 20 грудня 2023 року, суд Євросоюзу ухвалив виключити колишнього президента-зрадника Януковича та його сина із санкційного списку. В ухвалі йдеться, що обмеження були введені без належної перевірки підстав.

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Скасування санкцій проти Януковича

Важливо, що не абсолютно всі санкції скасував Європейський суд проти Януковича, а лише ті, що були запроваджені за звинуваченнями в корупції втікача на початку березня 2021-го.

Оскаржувані акти мають бути скасовані в тій частині, в якій вони стосуються заявника (Януковича – 24 Канал), без необхідності розглядати інші доводи та аргументи, висунуті заявником,

– йдеться в документі.

Водночас Європейський суд поставив під сумнів провадження, розслідування та судовий процес проти Януковича в Україні. З тексту ухвали випливає, що належним чином не було доведено провини експрезидента в корупційних махінаціях.

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