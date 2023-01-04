Янукович 7 березня сидів у Мінську, бо до цього часу окупанти хотіли захопити Київ, – Данілов
Перед початком повномасштабної війни та у перші її тижні росіяни щиро вірили, що взяття України для них буде легкою прогулянкою. Свідчить про це не лише знайдена тоді парадна форма російських військ, а й те, що експрезидент-утікач Віктор Янукович уже 7 березня прилетів до Мінська.
Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, до цього часу у Кремлі уже планували захопити половину нашої держави разом із Києвом. Про це повідомляє 24 канал.
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У Росії були плани на бліцкриг
Після захоплення столиці України у Кремлі планували поставити правити окупованими територіями своїх маріонеток для формування проросійського уряду. І саме тому знадобилася фігура Януковича, який, як він колись сам говорив, мав "на білому коні" повернутися до Києва.
Наступним етапом у планах окупантів було захоплення й усієї України. За 19 днів вони хотіли дійти до Львова, однак, як відомо, тоді уся українська нація згуртувалася та сильно дала ворогу по зубам, тож їхні плани так і залишилися лише "на паперах".
Україна готувалася до нападу Росії
За словами Олексія Данілова потужна підготовка до повномасштабної війни апаратом РНБО почалася задовго до її початку, ще з 2019 року. Однак він підкреслив, що повністю підготуватися до повномасштабної війни неможливо.
"Якби держава не була готова до війни, то за три-п'ять днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували", – підкреслив Данілов.
Останні заяви Олексія Данілова
- Нещодавно Олександр Лукашенко цинічно оголосив 2023 рік "роком миру". Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив: Лукашенко просто розуміє, що участь Білорусі у війні проти України – це смерть білоруського режиму та тієї системи, яка побудована ним.
- Також він поділився думками щодо майбутньої долі країни-терористки. Так, він заявив, що Росія в обмін на ракети може стати колонією, натякаючи на Китай. "Якщо хтось вважає, що з Росією треба домовлятися і вести перемовини, то я вважаю, що її треба знищувати якомога швидша", – сказав секретар РНБО.
- Наприкінці 2022 року секретар РНБО також поділився й думкою щодо контрнаступу. За його словами, якщо для захисту України треба буде перетнути кордон, то українські воїни можуть це зробити й опинитися на території Росії. "І ні в кого питати не будемо", – підкреслив він.