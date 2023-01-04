Янукович 7 березня сидів у Мінську, бо до цього часу окупанти хотіли захопити Київ, – Данілов

Перед початком повномасштабної війни та у перші її тижні росіяни щиро вірили, що взяття України для них буде легкою прогулянкою. Свідчить про це не лише знайдена тоді парадна форма російських військ, а й те, що експрезидент-утікач Віктор Янукович уже 7 березня прилетів до Мінська.

Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, до цього часу у Кремлі уже планували захопити половину нашої держави разом із Києвом. Про це повідомляє 24 канал.

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У Росії були плани на бліцкриг

Після захоплення столиці України у Кремлі планували поставити правити окупованими територіями своїх маріонеток для формування проросійського уряду. І саме тому знадобилася фігура Януковича, який, як він колись сам говорив, мав "на білому коні" повернутися до Києва.

Наступним етапом у планах окупантів було захоплення й усієї України. За 19 днів вони хотіли дійти до Львова, однак, як відомо, тоді уся українська нація згуртувалася та сильно дала ворогу по зубам, тож їхні плани так і залишилися лише "на паперах".

Україна готувалася до нападу Росії

За словами Олексія Данілова потужна підготовка до повномасштабної війни апаратом РНБО почалася задовго до її початку, ще з 2019 року. Однак він підкреслив, що повністю підготуватися до повномасштабної війни неможливо.

"Якби держава не була готова до війни, то за три-п'ять днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували", – підкреслив Данілов.

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