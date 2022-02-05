Позовів від Януковича цілих 2, а вести процес будуть одіозні судді Окружного адміністративного суду Києва – заступник голови ОАСК Євген Аблов та суддя Ігор Качур. Вони є підозрюваними у справі про захоплення влади.

До теми Янукович знову поскаржився в суд, що його незаконно усунули з посади президента

І може мовитись про набагато більше, ніж про запізнілу та хворобливу реакцію Януковича на втрачену владу.

Зміст позовів Януковича

Чого хоче Янукович? Визнати його президентом. А точніше, визнати відсутність у Верховної Ради компетенції встановлювати факт самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень.

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А я нагадаю, що в найбуремніші та криваві дні Революції Гідності, це було зроблено шляхом прийняття постанови Верховної Ради України "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України" від 22 лютого 2014 року.

Аналогічна вимога міститься і в другому позові Януковича, який буде слухати одіозний суддя Аблов. Тільки це стосується не постанови за 2014 рік, а закону за 2015 рік – про позбавлення Януковича звання президента.

Суддя Аблов буде вести процес в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання.

Аблов уже запропонував Верховній Раді у 15-денний строк подати до ОАСК відклик. Тобто парламент має підготувати відповіді на вимоги Януковича, а також завірені копії документів.

Зокрема, суддю цікавлять підстави для висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради на проєкт закону України "Про позбавлення Віктора Януковича звання Президента України", який був ухвалений 29 січня 2015 року.

Висунуті вимоги – абсурдні

Вдумайтеся, ці 2 позови подані через 7,5 років після заперечуваних подій. Тоді як Кодекс адміністративного судочинства України передбачає, що строки давності для звернення до адміністративного суду – це 6-місячний строк.

Також, згідно з законом, в адміністративному процесі встановлено, що термін, коли особа – Янукович – повинна була дізнатися про порушення своїх прав, починається з дня опублікування акта. Тобто у 2014 та 2015 роках. Навіть якщо особа, на яку поширює дію цей акт, фактично ознайомилася з цими рішеннями парламенту пізніше.



Янукович подав до суду 2 абсурдні позови / Фото 24 каналу

У випадку пропуску строку звернення до суду, підставами для його поновлення може бути лише наявність поважних причин.

Те, що Янукович втік з України, не означає, що він не читав новин і перебував як сліпе кошеня у невіданні про те, що його відсторонили від влади та позбавили звання президента.

Іншими словами, відповідно до вимог чинного Кодексу, суди мають залишити 2 позови Віктора Януковича без розгляду.

Однак це можливо лише в нормальних судах. А тут мова іде про ОАСК. І уже в лютому 2022 року можуть бути рішення щодо двох справ Януковича.

Для чого слухають Януковича

Навіщо це чудить ОАСК? Перше і найбанальніше – набиває собі ціну.

Адже, коли в них починають слухатися такі справи, до суду знову виявляють увагу. Судді можуть вимагати до себе особливої поваги, особливо враховуючи їхню травмовану психіку серією останніх скандалів.

Але може бути і друга причина.

На фоні постійної напруги на кордонах нашої держави з Росією рішення, ухвалені на користь Віктора Януковича, можуть використати як тригер з метою повернення до влади "легітимного" Януковича, зокрема російськими військовими.

Особливо враховуючи, що цим суддям немає, що втрачати – вони фігуранти гучної кримінальної справи, хоча і досі не відсторонені завдяки круговій мафіозній поруці.

Так, Вища рада правосуддя на засіданні 1 вересня 2020 року слухала клопотання генпрокурорки Ірини Венедіктової про тимчасове відсторонення судді Качура, який буде слухати позов Януковича. Його хотіли позбавити права здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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Але з результатами сталося традиційне – ворон ворону око не виклює. ВРП відмовила у задоволенні клопотання генпрокурорки. Причина – "немає належного обґрунтування висунутих йому підозр".

Водночас ВРП замість просто оцінки документів щодо судді на предмет юридичної логіки та правової грамотності, почала оцінювати докази проти судді. Мовляв, записи Вовка "здобуті у спосіб, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, тобто без дозволу суду".

Тому очікувати від цих суддів ОАСК можна всього, що завгодно.

Рішення Верховного Суду

Сам же Янукович, нагадаю, є засудженим у справі про державну зраду, про пособництво у веденні агресивної війни і про пособництво заради зміни меж території та державного кордону України.

Цей вирок вистояв у всіх інстанціях та отримав рішення Верховного Суду.

У цьому рішенні зазначається, що у 2014 році, коли Янукович перебував на території Росії і вчинив державну зраду, він сприяв представникам російської влади у веденні агресивної війни проти України.

Янукович сподівався, що у такий спосіб отримає преференції від Росії для подальшого проживання на території цієї країни та уникне кримінальної відповідальності в Україні.

Тому, прибувши на російську територію, Янукович, у невстановлений час, однак не пізніше 1 березня 2014 року, вступив у змову з представниками влади Росії.



Росії вигідне повернення Януковича / Фото "Української правди"

До речі, зверніть увагу, навіть у вироку, який виніс Верховний Суд, використовують формулу "у невстановлений час". Тоді як адвокати Порошенка в справі проти нього намагалися цим атакувати підозру їхньому шефу, саме формулюванням "у невстановлений час".

Це я кажу для того, щоб показати, що вживання таких висловлювань є нормою.

Як Янукович співпрацював з Росією

Але повернемося до вироку Януковича.

Влада Росії вирішила використати Януковича як пособника ведення агресивної війни, визначивши йому роль у спільному плані.

Вона полягала у вчиненні ним протиправних дій від свого імені начебто легітимного президента України. Зокрема щодо легітимізації вторгнення збройних сил Росії на територію півострова Крим та виправдання окупації цієї території України.

Діючи на виконання вказівок представників влади Росії, реалізуючи свій умисел та відведену йому роль, Янукович 1 березня 2014 року, перебуваючи у невстановленому місці на російській території, склав та надав представникам влади Росії письмову заяву під статусом начебто легітимного президента України.

У заяві він наголосив, що події на Майдані, незаконне захоплення влади в Києві, призвели до того, що Україна опинилась на порозі громадянської війни.

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Янукович наголосив, що в країні панують хаос та анархія. Життя, безпека і права людей, особливо на південному сході і в Криму – під загрозою. Під впливом західних країн здійснюється відкритий терор і насилля, людей переслідують через політичні і мовні ознаки.

Він звернувся до Путіна з проханням використати збройні сили Росії для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України.

Яку вигоду отримав Путін

А представники Росії, отримавши 1 березня 2014 року зазначену заяву Януковича, звернулись з нею до Путіна. Тобто використали її як одну з підстав для отримання згоди на використання збройних сил Росії на території України та для прийняття такого рішення верхньою палатою парламенту Росії.

Кремль використав цю заяву для публічного оприлюднення і поширення її у Раді Безпеки ООН, як офіційного документа та спроби виправдання військової окупації території півострова Крим.

Що було далі? Цю трагедію, бачив весь світ. І тепер Янукович намагається повернути собі статус президента. Точно не для того, щоб отримувати пенсію в Україні або хвалитися внукам.

Ми можемо бути свідками чергового гібридного сценарію Росії в Україні, мета якого – повалення нинішньої легітимної влади. Або, в кращому випадку, гри Окружного суду Києва для сценарію торгів заради свого особистого майбутнього.