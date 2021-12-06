Янукович відкликав своїх захисників у касації справи про держзраду

Президент-втікач Віктор Янукович відкликав своїх адвокатів у справі про державну зраду. Відповідний вчинок він зробив "через неможливість забезпечення його права на захист".

Зокрема не можуть забезпечити повноцінне право на захист Януковичу "в умовах, створених Верховним судом". Про це повідомив адвокат колишнього політика Віталій Сердюк.

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Янукович відкликав адвокатів у справі про держзраду

Віктор Янукович сьогодні (мовиться про 6 грудня – 24 канал) відкликав своїх адвокатів від участі у процесі у Верховному суді через неможливість забезпечення його права на захист,

– повідомив Сердюк.

Адвокат Януковича також розповів, що вони мали намір організувати участь Януковича в судових засіданнях у порядку міжнародної правової допомоги.

Натомість Верховний суд запропонував задіяти власні технічні засоби. Саме так, на думку Сердюка, судді повторили "вже перевірений раніше Оболонським райсудом прийом", щоб не допустити Януковича до участі у засіданні.

Він також назвав інші причини відкликання адвокатів президентом-втікачем:

Верховний суд, за його словами, не врахував того факту, що "у зв'язку з карантинними заходами захист не мав можливості провести передбачену законом конфіденційну зустріч із клієнтом і погодити з ним правову позицію на території Росії, де він змушений перебувати;

наразі Віктор Янукович навіть не ознайомлений із матеріалами касаційного провадження".

Видання, посилаючись на власні джерела, повідомило – у Верховному суді, заплановане на 11 годину 6 грудня, засідання щодо розгляду касацій не розпочалося.

До речі, мовиться про справу щодо окупації Криму. До речі, українські правоохоронці вже направляли країні-агресорці понад 30 запитів про видачу президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Росія щоразу відмовляє.

Що відомо про справу щодо державної зради Віктора Януковича

У січні 2019 року Віктора Януковича Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років ув'язнення через державну зраду й пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Росії.

Згодом Київський апеляційний суд залишив у силі вирок щодо Януковича.

Після цього президент-втікач вирішив оскаржити рішення у Верховному суді.

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