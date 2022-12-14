Нарешті справжня конфіскація: Янукович тепер остаточно без майна в Україні за рішенням ВАКС

До цього дня резиденція Межигір'я та інша нерухомість все ще була у власності експрезидента-втікача Віктора Януковича. Вищий антикорупційний суд нарешті ухвалив рішення щодо конфіскації майна держзрадника, наклавши на нього санкції.

Поразки Росії на фронті засвідчують, що Вікторові Януковичу більше ніколи не стати президентом України. Також колишньому главі країни та зраднику слід уже остаточно забути про своє майно в нашій державі, адже ВАКС його нарешті конфіскував 14 грудня.

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Яке майно Януковича тепер у власності держави

У Центрі протидії корупції зазначають, що у власність держави перейшли паркомісця, гроші на рахунках і більше пів тисячі культурних цінностей експрезидента на суму 18,7 мільйона євро.

Таке рішення ухвалили судді ВАКС Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов. Відповідний позов подали юристи Міністерства юстиції України,

– пишуть в організації.

Отже, скандальний президент тепер без:

резиденції Межигір'я, зокрема знаменитого будинку Хонка;

готельно-ресторанного комплексу в Сухолуччі;

квартири на Оболонській набережній;

паркомісць;

31 мільйонів гривень та 84,9 тисячі доларів на банківських рахунках;

100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та "Будинок Лісника";

537 культурних цінностей – це книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та навіть гармата 19 століття.

Усе завдяки НАБУ та іншим правоохоронцям

Це рішення ВАКС можна оскаржити в апеляційній палаті протягом 5 днів з дня його проголошення.

Слід наголосити, що більшість активів вдалося конфіскувати завдяки роботі детективів НАБУ. Відбулось це в рамках кримінального провадження щодо Межигір'я. Власне, справа Януковича з 2014 по 2019 рік лежала в Офісі Генпрокурора, поки у грудні 2019 року її не передали в НАБУ.

За два роки детективи змогли не тільки оглянути, ініціювати арешти сотень активів на території Межигір'я та передати все арештоване в АРМА, а й добитися заочного арешту для Януковича та його сина, завершити розслідування і скерувати справу до суду,

– підкреслюють в Центрі протидії корупції.

Окрім того, там зазначають, що здобуті матеріали уже передали Мін'юсту для подальшої підготовки позову проти Януковича. Правоохоронні органи довели, що експрезидент-зрадник допомагав Росії вести війну проти України. Зокрема, він публічно звертався до Зеленського задовольнити умови Кремля та скласти зброю.

Раніше щодо Януковича ухвалювали вирок за держзраду. Однак тоді накладені санкції не передбачали конфіскацію майна.

Нагадаємо, нещодавно українські поліцейські знайшли у депутата російського парламенту та зрадника України аж 11 квартир у Києві. Поки цю нерухомість не конфіскували, однак очікується, що це станеться найближчим часом.